Андрій Сибіга та Ван Ї обмінялися запрошеннями здійснити взаємні візити

Китай передасть Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. Про це в п’ятницю, 13 лютого, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами зустрічі з китайським колегою Ван Ї в Мюнхені.

За словами українського міністра, у межах переговорів сторони обговорили шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв’язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності.

«Я підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні. Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни», – зазначив Сибіга.

Окрім цього, глава МЗС України поінформував китайського колегу про ситуацію на фронті, російські удари по енергетичній інфраструктурі України та збитки, яких зазнали китайські компанії внаслідок атак РФ. Наприкінці переговорів сторони обмінялися запрошеннями здійснити взаємні візити.

Зауважимо, офіційний Китай послідовно заперечує підтримку Росії у її війні проти України. КНР заявляє, що не постачає зброю РФ і контролює експорт товарів подвійного призначення, однак наявні моніторингові дані свідчать про протилежне.

Раніше повідомлялось, що Китай сприяє розширенню виробництва балістичних ракет «Орєшнік» у Росії, постачаючи спеціалізоване промислове обладнання та верстати.