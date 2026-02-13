Фристайл, лижні перегони і біатлон: де виступатимуть українці на Олімпіаді-2026 14 лютого
«Синьо-жовті» претендуватимуть на медалі у двох дисциплінах
Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 14 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, стрибках на лижах та фристайлі.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 14 лютого:
- 11:00 – гірськолижний спорт (гігантський слалом, перша спроба; Дмитро Шеп’юк)
- 13:00 – лижні перегони (естафета 4x7,5 км, жінки; Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)
- 14:30 – гірськолижний спорт (гігантський слалом, друга спроба; Дмитро Шеп’юк)
- 15:45 – біатлон (спринтерська гонка на 7,5 км, жінки; Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик)
- 19:45 – стрибки на лижах з трампліна (великий трамплін, чоловіки, перший раунд; Євген Марусяк, Віталій Калініченко)
- 20:30 – фристайл (біг-ейр, кваліфікація, жінки, перша спроба; Катерина Коцар)
- 21:15 – фристайл (біг-ейр, кваліфікація, жінки, друга спроба; Катерина Коцар)
- 22:00 – фристайл (біг-ейр, кваліфікація, жінки, третя спроба; Катерина Коцар)
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).