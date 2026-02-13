Катерина Коцар спробує реабілітувати за фіаско у слоупстайлі

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 14 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, стрибках на лижах та фристайлі.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 14 лютого:

11:00 – гірськолижний спорт (гігантський слалом, перша спроба; Дмитро Шеп’юк)

13:00 – лижні перегони (естафета 4x7,5 км, жінки; Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)

14:30 – гірськолижний спорт (гігантський слалом, друга спроба; Дмитро Шеп’юк)

15:45 – біатлон (спринтерська гонка на 7,5 км, жінки; Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Юлія Джима, Дарина Чалик)

19:45 – стрибки на лижах з трампліна (великий трамплін, чоловіки, перший раунд; Євген Марусяк, Віталій Калініченко)

20:30 – фристайл (біг-ейр, кваліфікація, жінки, перша спроба; Катерина Коцар)

21:15 – фристайл (біг-ейр, кваліфікація, жінки, друга спроба; Катерина Коцар)

22:00 – фристайл (біг-ейр, кваліфікація, жінки, третя спроба; Катерина Коцар)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).