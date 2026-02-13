Речник МЗС Георгій Тихий

Володимир Зеленський виступатиме на Мюнхенській безпековій конференції та знову може бути різким у висловлюваннях. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів речник МЗС Георгій Тихий.

Промова президента України у Давосі 22 січня 2026 року спричинила певний фурор. Адже Зеленський критикував Європу за нерішучість та бездіяльність.

Георгій Тихий переконаний, що такі промови мають вплив як на медіа, так і на позицію партнерів. Зокрема тому, що часто саме середовище медіа формує позицію.

«Коли президент виступає та надсилає певні сигнали, це ніколи не буває випадково, це завжди продумана стратегія, спрямована на те, щоб пришвидшити необхідні для України рішення», – пояснив речник.

Він визнав, що іноді Володимир Зеленський висловлюється різко та твердо. Проте Україна перебуває у війні, під обстрілами балістикою, атаками по енергетиці, коли сотні тисяч українців сидять без тепла та води.

«Мета виступу в Давосі, і, думаю, виступів на Мюнхенській безпековій конференції, – пробудити європейських партнерів, закликати їх до негайних дій, які потрібні не лише нам, а й їм самим. Російська загроза – це не лише загроза для України, а безпосередня загроза для країн Європи, для всього євроатлантичного простору – і Європи, і США», – переконаний речник МЗС.

Георгій Тихий додав, що рішення, про які говорить Україна, потрібні не тільки нам, а й нашим партнерам. Адже темпи нарощення російської оборонної промисловості розраховані не тільки на війну Росії з Україною. Речник МЗС пояснив, що санкції проти Кремля – це запорука того, що завтра ракети, «шахеди» чи інша зброя не полетять у бік партнерів.