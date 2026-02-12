Ярослав Грицак розповів, що великі зміни у світі відбуваються вже зараз

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу історик, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету у Львові Ярослав Грицак розповів, що зараз світ перебуває на порозі геополітичних змін. І тільки після закінчення війни Росії проти України стане зрозумілим, якими вони будуть та на користь яких держав.

Ярослав Грицак розповів, що великі зміни у світі відбуваються вже зараз. Після них НАТО, ЄС та інші союзники будуть не такими, як тепер. Та ключовим питанням є те, до якої схеми світопорядку ми повернемось.

Перший сценарій, за словами Грицака, передбачає, що сильний робить те, що хоче, натомість слабкий – те, що треба. Саме так було після перемоги над Наполеоном. Тоді у ХІХ столітті три держави-монархії уклали Священний союз та керували всією Європою. Зараз такими державами могли б бути США, Росія та Китай.

«Цю систему пропонує Трамп, але в рамках всього світу. Він іде до того, що якісь дві або три держави поділять сфери впливу та будуть відповідати чи за безпеку, чи за порядок, чи за стабільність в цьому регіоні, щоб це не означало. Це в інтересах Путіна та Китаю», – сказав він.

Другий сценарій Ярослава Грицака після закінчення війни – це повернення до Вестфальської системи. Згідно з нею, ніяка держава не може втручатись у внутрішні справи країн – великих або малих, сильних або слабких. Також ніхто не має права починати війну, щоб посунути кордони.

Історик переконаний, що наразі є надія, що буде друга система. Проте точної відповіді немає, адже це потрібно вирішувати не словами, а діями. Зокрема, побачимо, як завершиться війна Росії з Україною.

«Якщо вона закінчиться на умовах, вигідних для України, буде Вестфальська система», – наголосив Грицак.

На його думку, Україна входить до категорії молодих держав. Тож наша безпека та майбутнє залежить від геополітичних союзів.

Ярослав Грицак пригадав, що під час Першої та Другої світових війн ми були ізольованими. Наразі ж ми маємо геополітичну підтримку від інших країн. Тож для України важливо, щоб відкрились двері до Заходу – ЄС та НАТО. В Європі ж нас прийняти, адже від цього залежатиме й безпека Заходу.

Дивіться повне інтерв’ю з Ярославом Грицаком: