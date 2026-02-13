У пʼятницю, 13 лютого, росіяни масовано атакували Сарненський район Рівненської області. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені господарчі будівлі та магазин, один чоловік поранений. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Вранці 13 лютого повітряна тривога у Сарненському районі тривала понад пʼять годин. Дещо менше сирени лунали у Вараському та Рівненському районах. Тоді, за інформацією очільника Олександра Коваля, сили ППО збили кілька повітряних цілей.

О 14:18 міський голова Сарн Руслан Серпенінов опублікував допис, в якому закликав мешканців громади не наближатися до уламків безпілотників чи інших підозрілих предметів та у разі їх виявлення повідомляти поліцію.

Під час повторної тривоги кореспонденти «Суспільного» повідомили про вибухи у Сарнах о 15:17, 16:00 та 16:04.

«Пообіді ворог продовжив атакувати Рівненщину. Як результат – пошкоджено кілька господарчих будівель та магазин. Одного з жителів області поранено. Він у лікарні. Усі служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі», – повідомив Олександр Коваль.

Додамо, що ввечері четверга, 12 лютого, росіяни масовано атакували Одесу та область ударними безпілотниками. У місті зафіксували влучання, виникли серйозні перебої з електро-, водо- і теплопостачанням.