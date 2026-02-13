Церква Святого Миколая у 1992 році, за чотири роки до пожежі

На сторінці Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» показали, як виглядала церква у Нагуєвичах, в якій хрестили Івана Франка. Також фахівці заповідника надали ZAXID.NET фото вцілілих речей з храму, який згорів 30 років тому.

Деревʼяну церкву Святого Миколая Мирлікійського Чудотворця збудували в Нагуєвичах 1800 року, місцеві жителі називали її долішньою. Поруч була велика дерев’яна триярусна дзвінниця. Як зазначають науковці заповідника, саме у цій церкві отець Йосиф Левицький охрестив маленького Івана. Його батько, коваль Яків Франко, вирізьбив для церкви іконостас, зробив підсвічники, хрести та окуття для хоругов. Також він викував залізний хрест для пам’ятника на честь скасування панщини.

Церква та її інтерʼєр (фото заповідника)

«У 1848 році Яків подарував до церкви дороге Євангеліє у срібній оправі з надією, що Бог пошле йому діточок, адже після смерті єдиної дочки у Якова з першою дружиною Марією Тимишин не було дітей майже тридцять років. Бог вислухав його молитви у 1856 році, коли у шлюбі Якова з Марією Кульчицькою (перша дружина померла) народився Мойсей українського народу – Іван Франко», – розповідають науковці.

Церква Святого Миколая простояла майже 200 років. На Різдвяні свята, в ніч з 8 на 9 січня 1996 року, храм згорів через коротке замикання електромережі. На відео, яке опублікували на сторінці заповідника, теперішній парох відбудованої церкви отець Андрій Безушко показує вцілілі артефакти: двосторонню ікону, парафіяльну печатку і похоронні підсвічники.

Двостороння ікона «Святий Миколай» та «Богородиця. Непорочне зачаття» датується кінцем XVIII ст. Після того, як церква згоріла, її експонували у батьківській садибі Івана Франка. Однак образ прибили до дерев’яної стіни цвяхом, який демонстрував лише зображення Святого Миколая. У 2019 році ікону зняли для реставрації і тільки тоді виявилося, що вона двостороння. На звороті зображений сюжет «Богородиця Непорочного зачаття». Тепер відновлену ікону експонують у літературно-меморіальному музеї.

Ікона «Святий Миколай» XVIII ст (фото заповідника)

На другій стороні ікони зображена Богородиця (фото заповідника)

Парафіяльна печатка церкви св. Миколая Мирлікійського в Нагуєвичах – з XVIII-XIX ст. Її відбиток є на свідоцтві про хрещення Івана Франка. Печатку знайшов отець Андрій Безушко в селі Смільна Дрогобицького району і передав її заповіднику до 104-их роковин смерті Івана Франка.

Парафіяльна печатка церкви (фото заповідника)

Підсвічники використовували під час похорону батьків Івана Франка, коли їх відспівували у храмі. Яків Франко помер 15 квітня 1865 року, коли Івану було вісім років, мама Марія – 1 червня 1872 року.

Нагадаємо, у 2026 році виповнюється 170 років від дня народження Івана Франка.