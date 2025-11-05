Казка класика знову актуальна завдяки сучасному коміксу

Чимало поколінь українців виросли на казці Івана Франка «Лис Микита». Автор сам мав четверо дітей, тож писав насамперед для них. Книзі вже 135 років і вона досі приваблює молодше покоління своїми пригодами хитрого лиса. Цього разу для дітей створили мальопис. А в Домі Франка розповіли про еволюцію художнього образу казкового персонажа.

Іван Франко писав казку у період, коли народилися його сини Андрій, Тарас, Петро і донька Анна, для них він і написав казку «Лис Микита». Взявши за основу популярний в Європі сюжет про лиса, Іван Франко додав йому бойківського колориту з відповідною говіркою. Фактично він створив свою, зовсім іншу віршовану повість.

Четверо дітей Івана Франка стали першими слухачами казки про лиса Микиту

Перше видання казки про шкідливого лиса зʼявилося 1890 року. Її надрукували у львівському дитячому журналі «Дзвінок». Віршована повість складалася з девʼяти частин – так званих «пісень». Наступного року казку видали окремою книжечкою. А ще через пʼять років нове видання доповнилося ще трьома піснями.

За життя автора вийшло пʼять видань «Лиса Микити», перші чотири з них ілюстрував Теофіл Копистинський. Останнє прижиттєве видання – 1914 року у Києві – вже зазнало цензури.

Згодом Лиса Микиту ілюстрували знакові художники – Едвард Козак, Олена Кульчицька, Софія Караффа-Корбут. Вона була улюбленою серед дітей художницею, у ті часи ілюстувала більшість дитячих книжок. А Едвард Козак навіть заснував однойменний сатирично-гумористичний журнал у США.

Алегоричний образ хитрого і винахідливого, хоч і доволі лукавого, головного персонажа та інших звірів, що живуть у лісі, часто підсвічує характерні риси людей і нагадує конкретних знайомих. Лис все робить на свою користь, часто нахабно обманюючи навіть царя звірів – Лева, а також його не дуже розумних посіпак. Автор висміює людські слабкості і погані риси, іронізує над ними. Мова казки просякнута бойківськими діалектизмами.

Цього року казка вийшла у форматі комікса (мальописа), який створили UA Comix, з малюнками художниці Людмили Самусь. Автори комікса наголошують, що казка про лиса Микиту – це ті речі, які не потрібно пояснювати, які будуть працювати на усі покоління. «Те, що відгукується кожному, але те, що щоразу, в кожній епосі, має звучати інакше», – каже автор ідеї і видавець мальопису Богдан Кордоба.

Мальопис за казкою Івана Франка. Художниця Людмила Самусь, 2025

«Сила лиса нам сьогодні потрібна, особливо в умовах війни. Не тілька груба фізична сила, але сила мудрості, кмітливості і навіть хитрості нам допомагає перемагати. Лис Микита – це звір-переможець», – пояснює директор Дому Франка Богдан Тихолоз.

В.о. вченого секретаря Дому Франка Анастасія Ковалишин розповіла ZAXID.NET, що виставка про Лиса Микиту помандрує різними локаціями, зокрема освітніми закладами. Коміксів про лиса Микиту має вийти 12 – стільки ж, скільки було пісень у самій казці. Незабаром має вийти другий випуск.