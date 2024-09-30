Поему Франка ілюстрував Теофіль Копистинський

У Львові розпочались Дні іспанської культури. Першою подією запланованих заходів стала виставка гравюр до першого видання українською мовою роману «Дон Кіхота» Мігеля де Сервантеса, який переклав у поемі Іван Франко. Автором ілюстацій є Теофіл Копистинський.

Виставку гравюр першого видання Дон Кіхота українською мовою відкрили у Палаці мистецтв. Вона триватиме упродовж цього тижня, повідомили у департаменті міжнародного співробітництва ЛОВА. На відкриття виставки до Львова приїхав надзвичайний і повноважний посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу.

Популярний роман іспанського письменника вперше дійшов до українських читачів рідною мовою саме в подачі Івана Франка. Він не переклав його, а переказав у поезії.

«Повного українсько-руського перекладу “Дон-Кіхота” досі ще не маємо, та й, мабуть, не швидко діждемося. Те, що подаю тут читачам, – се свобідна переробка з прози на вірші, уложені на взірець іспанських народних романс», – писав Іван Франко у 1913 році.

Повністю назва видання звучала як «Пригоди Дон Кіхота, розказані Іваном Франком і Теофілом Копистинським». Вперше її опублікували у 1891 році. Через рік вона вийшла окремою книжкою з передмовою, біографією Мігеля Сервантеса і тлумаченням його роману. Це була перша публікація «Дон Кіхота» для україномовних читачів, при цьому Іван Франко адаптував історію мандрівного лицаря для тогочасного контексту галичан.

Віршована поема супроводжувалася ілюстраціями, які посилили емоції, переказані письменником. Автором гравюр є Теофіл Копистинський – художник і реставратор, який ілюстрував журнал «Дзвінок», де вийшла поема Франка. Це перше публічне представлення гравюр цього видання.

Зазначимо, що Дні іспанської культури у Львові організовує посольство Іспанії в Україні та ГО Міжнародне товариство українсько-іспанської дружби. Окрім виставки заплановані такі події: