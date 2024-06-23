Озокеритна шахта Франца Йосифа у Бориславі

Українські і польські науковці написали мандрівну книгу із туристичною картою «Країна солі і нафти», яка описує подорожі Дрогобиччиною у 1768-1914 роках. Про це повідомив директор державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак, який є співавтором книги.

Серед маловідомих маршрутів, які дозволять сучасникам відчути індустріальну епоху Габсбургів, у книзі є дві подорожі цісаря Франца Йосифа І у 1851 та 1880 роках до Дрогобича та Борислава. Нагадаємо, що під час особистого візиту цісар подарував годинник, що встановлений на вежі бориславського храму святої Анни – покровительки нафтовиків. Зараз у Бориславі також встановлені макети зображення Франца Йосифа на нафтовій качалці в міському парку, а озокеритна шахта названа його ім’ям.

Нафтова качалка з портретом цісаря у парку Борислава (фото міськради)

Також серед рідкісних туристичних шляхів у книжці представлений унікальний маршрут, описаний у 1851 році забутим українським мандрівником Федором Білоусом під час його подорожі зі Сколе до Підгородців, Урича, Східниці, Борислава та Дрогобича.

На карті окремо позначено туристичні маршрути родини Франків, які відтворені за описами подорожей письменника у 1869, 1874 та 1884 роках, а також маловідомим описом його сина Петра Франка під час мандрівки до Урича у 1911 році.

«Вперше в історіографії карта-брошура із вибраними десятьма маршрутами Дрогобиччиною містить зазначення їхніх назв, хронології, географії, а також найважливіших описових характеристик із фотографіями», – зазначає Богдан Лазорак.

Іван Франко на природі (фото Івана Труша)

Після знайомства з книгою читачі особисто зможуть відтворити маршрут з Дрогобича до карпатських сіл Урич, Східниця, Майдан і Кропивник. Його створили на основі геологічних описів подорожей вченого-енциклопедиста французького походження, професора Львівського університету Бальтазара Гакета у 1787-1789 роках.

Автори опрацювали літературні твори, листи, щоденники, спогади, карти, а також газетні матеріали. Книжка має малюнки, фотографії та додаток у формі настільної карти-брошури «Десять давніх мандрівних маршрутів Дрогобиччиною: «Від Бальтазара Гакета (1789-1790) разом з Іваном Франком (1884) і аж до Карла Фердинанда (1912)». На ній зазначені місця зупинок відомих мандрівників на теренах Дрогобиччини. Це дозволить сформувати нові сучасні туристичні маршрути з найбільш цікавими і в той же час рідкісними описами подорожей кінця XIX – початку XX століття.

Презентація книжки «Країна солі і нафти» відбудеться 27 червня у Нагуєвичах.

У Дрогобичі працює найстаріше підприємство України – солеварня XIV ст. (фото ZAXID.NET)

До слова, львівський Дім Франка у 2021 році також уклав путівник «Франкомандри», головним персонажем-мандрівником та гідом у якому є Іван Франко. Там описані п’ять машрутів, якими любив мандрувати письменник, один з них – за кордон.