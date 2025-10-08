На виставці представлять ілюстрації та прижиттєві видання поеми

У пʼятницю, 10 жовтня, Дому Франка у Львові як музею виповнюється 85 років. Хоча насправді його історія значно давніша, адже перші франкознавчі експозиції існували ще при НТШ. З нагоди ювілею Дім Франка запрошує на виставку ілюстрацій до поеми «Мойсей» – знакового твору Франка, що теж цього року святкує ювілей 120 років. Завідувачка науково-експозиційного відділу Марта Волошанська розповіла ZAXID.NET, чому ця поема така важлива для автора, українців та митців, які часто зверталися до цього образу.

Образ Мойсея вразив Івана Франка, коли він разом з сусідом і колегою Михайлом Грушевським відвідали Рим і побачили мармурову скульптуру пророка авторства Мікеланджело. Репродукцію скульптури він повісив над ліжком. А вже наступного року написав філософську ліро-епічну поему. Причому відомий пролог додав вже після того, як поему надрукували в друкарні. У ньому – наче про долю українського, а не ізраїльського народу.

Візійна поема-заклик

Поема «Мойсей» написана на біблійній основі про пророка, який водив 40 років свій єврейський народ в пошуках землі обітованої. Але в пролозі до самої поеми Франко, звичайно, звертається до українців, каже Марта Волошанська.

Після виходу цієї поеми Франка почали називати українським Мойсеєм, бо вона вважається ключовим твором української літератури загалом і, звичайно, його творчості. У цій філософській поемі пророче слово автора закликає українців вийти з неволі і створити свою незалежну державу.

Фото скульптури Мойсея над ліжком Івана Франка (фото Franko:live)

Франко дуже активно популяризував сам цю поему. Він видав її в тому ж 1905 році за свої гроші. І потім їздив з експедиціями по Галичині, по селах, зокрема, аби якомога більше самому читати її і просвітлювати народ. У той час, на початок ХХ століття, ми знаємо двох таких відомих велетнів української культури та історії, що стали Мойсеями. Так називали Івана Франка, це ще за його життя, і так називали митрополита Андрея Шептицького.

Авторська присвята

На виставці покажуть численні видання поеми, зокрема прижиттєві. А два видання «Мойсея» містять власноручні автографи-присвяти Франка відомим українцям – Євгену Чикаленку і Володимиру Перетцу.

Прижиттєві видання поеми з авторською присвятою Франка (фото музею)

Ця поема була популярною, її багато разів перевидавали за життя Франка і вже тоді її почали перекладати на інші мови. За радянського часу вона ніколи не виходила окремим виданням – завжди в якихось збірках. Але її трактували відповідно до радянської ідеології. Тому що певні Франкові слова в пролозі, коли він звертається до України: «Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі, труснеш Кавказ, впережешся Бескидом» – це, звичайно, на свій лад трактували як радянський союз соціалістичних республік.

Безніско, Кульчицька та інші графіки

Музей має велику фондову колекцію образотворчого мистецтва, графіки, присвяченої цій поемі. Багато українських художників, ще починаючи від Олени Кульчицької, ілюстрували її. Велику збірку покажуть на художній виставці. Основою виставки будуть графічні ілюстрації Євгена Безніска. Саме за ілюстрації творів Івана Франка Євген Безніско отримав національну Шевченківську премію в 2006 році. Це буде більша частина виставки – 17 його робіт на великих аркушах.

Ілюстрації Євгена Бесніска до поеми «Мойсей» (фото Марти Волошанської)

Також будуть твори Олени Кульчицької, Івана Крислача, Володимира Овчиннікова, Івана Косиніна, Йосипа Кузишина, Володимира Мельника, Теодозія Салія. Кожна робота є ілюстрацією до поеми.

Графіка Олени Кульчицької (фото Марти Волошанської)

Роботи зберігалися від 60-х років, але папір пожовтів, його треба було почистити. Цим займався реставратор Руслан Бондар. У певних місцях були заломи, десь фарба трошки потріскалася. Це дуже делікатна робота. Все робиться максимум акуратно, щоб не пошкодити твір, щоб не зішкрабати зайвого. Також музей оцифровує всі твори і виставляє на сайті.

Три ювілеї

Музей Франка як меморіальний будинок запрацював 10 жовтня 1940 року. У пʼятницю виповнюється 85 років від початку його роботи. Окрім цієї дати, цього року 120-річний ювілей й самої поеми Франка «Мойсей», яку опублікували в 1905 році.

Виставка є в межах проєкту «Реставрація сенсів», присвяченому століттю ідеї Дому Франка. Тому що власне ідея Дому Франка як культурної інституції, музею, виникла 100 років тому у професора-франкознавця Михайла Возняка. У 1925 році в Науковому товаристві ім. Шевченка заклали першу кімнату-музей. Тому є причина святкувати три дати: 100-ліття ідеї Дому Франка, 120 років написання поеми «Мойсей» і 85-річчя музею в будинку, де проживала Франкова родина.

Меморіальна кімната Франка в НТШ (фото Franko:live)

Виставку відкриють 10 жовтня о 16:00. У час відкриття виставки вхід безкоштовний. Вона триватиме до 12 листопада включно. Адреса музею – вул. Івана Франка, 150.

Окрім виставки, заплановані зустрічі і лекції з літературознавцем Богданом Тихолозом, який буде розповідати про філософію і значення поеми «Мойсей» в українській літературі, з професором-мистецтвознавцем, доктором історичних наук Романом Яцівим, який розповість саме про ілюстрування поеми. А літературознавиця Марʼяна Комариця розкаже про певні сенси самої поеми «Мойсей».