300 творів, які видавав сам Франко, можна переглянути онлайн

У Львові 30 жовтня презентували цифрову колекцію прижиттєвих видань Івана Франка. Понад сторічні твори спершу відреставрували, а потім відсканували і завантажили на сайті Дому Франка.

За проєктом «Весь Франко: читай, слухай, дивись» відновили 30 книжок Івана Франка, що були видані ще за його життя. Нині вони зберігаються у фондах музею та Інституту франкознавства.

Крім цього, оцифрували понад 300 прижиттєвих видань письменника. Їх знайшли не тільки в музейній та інститутській колекціях, але й у фондах двох львівських бібліотек – Наукової бібліотеки Львівського університету та бібліотеки імені Стефаника.

«Уперше всі найцінніші видання Івана Франка зібрані разом, описані та представлені на сайті Дому Франка для широкої аудиторії. Їх можна переглядати, досліджувати, читати і навіть завантажувати для зручного користування!», – повідомляє музей.

Серед цінної збірки – оригінальні твори Франка, а також його переклади, наукові та публіцистичні видання, збірки прозових і поетичних творів, а також книжки, де Іван Франко був редактором, упорядником чи автором передмови, приміток чи коментарів.