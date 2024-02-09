Підпис зошита із рукописом реферату Івана Франка «Про Лукіана і його сучасність»

Державний архів Львівської області відсканував і завантажив на сайт у відкритий доступ документ, який власноруч написав Іван Франко. Це його студентська наукова робота латиною «Про Лукіана і його сучасність», яку він написав 1877 року під час навчання у Львівському університеті імені Яна Казимира (тепер – ЛНУ ім. Івана Франка).

Скан рукопису містить 17 сторінок, написаних чорним чорнилом від руки у зошиті і містить правки олівцем. На першій сторінці рукопису зазначена повна назва реферату «Лукіан і його епоха, як він її описав у своїх творах, зокрема в “Розмовах богів”, “Розмовах у царстві мертвих” і у “Морських розмовах” з використанням також інших творів. Написав Іван Франко».

Повна назва студентської роботи Франка (скан ДАЛО)

Кандидат історичних наук Василь Кислий розповідає, що Іван Франко писав цей реферат під керівництвом професора класичної філології Людвіка Цвіклінського, у якого він слухав курси «Старожитності грецькі», «Пояснення “Одіссеї” Гомера» та брав участь у грецькому семінарі.

«У цій праці Франко крізь призму творів давньогрецького сатирика аналізує історію суспільної думки і побуту у східних провінціях Римської імперії у ІІ столітті нашої ери, показує кризу рабовласницького ладу у всіх його проявах. Давньогрецький сатирик Лукіан (близько 120 – після 180 рр. н. е.) у своїх творах висміював тодішню дійсність, жадобу до багатства, оспівував поміркованість і аскетизм, співпереживав бідним. Ця студентська робота ніби стала лейтмотивом усього подальшого творчого шляху Івана Франка», – пише Василь Кислий.

Одна із сторінок рукопису Франка з його почерком (скан ДАЛО)

Весь відсканований текст роботи можна переглянути тут.

Нагадаємо, Іван Франко вступив на філософський факультет Львівського університету у 1875 році, де вивчав класичну філологію та українську мову і літературу. Того ж року, коли Франко написав цю наукову роботу, австрійська влада ув’язнила його за громадсько-політичну діяльність, йому довелось перервати навчання. Але він повернувся в університет в 1878 році і загалом прослухав у Львові 7 семестрів. Повну вищу освіту завершив 1891 року у Чернівецькому університеті.

Архів Львівської області перший в Україні серед обласних почав оцифровувати документи і викладати їх у відкритий доступ. Нині там зберігається близько 2 млн 700 тисяч документів.