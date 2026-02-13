Трамп неодноразово звинувачував Зеленського в небажанні завершувати війну

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Росія нібито готова укласти мирну угоду, і українському президенту Володимиру Зеленському потрібно поспішати. Про це Трамп заявив, відповідаючи на питання журналістів 13 лютого, передає телеканал Sky News.

«Росія хоче укласти угоду, і [Володимиру] Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він втратить чудову можливість. Він повинен діяти», – заявив Трамп.

Раніше стало відомо, що черговий раунд мирних переговорів за участі США. України та Росії відбудеться у швейцарській Женеві 17-18 лютого. Українську делегацію на тристоронніх переговорах очолить секретар РНБО Рустем Умєров, а з російського боку буде помічник Путіна Володимир Мединський.

До слова, 12 лютого Володимир Зеленський заявив, що хоч Україна і поспішає припинити війну, однак приймати невигідну угоду громадян він не змушуватиме. Також, за словами президента, Україна не програє у війні з РФ і надалі готова продовжувати боротьбу для забезпечення гідного миру.