Проєкт передбачає будівництво 10 тисяч житлових будинків

Американська студія SOM спільно з австралійською Hassell оприлюднили проєкт нового міста в Австралії на 10 тисяч мешканців. Про це повідомляє Dezeen.

Нове місто Bradfield City площею 114 га планують збудувати за 50 км Сіднея, поруч із нещодавно відкритим міжнародним аеропортом Western Sydney International Airport.

Проєкт міста передбачає будівництво 10 тисяч житлових будинків, університетського кампусу та центрального парку на 2 га. Після завершення він стане першим великим містом, збудованим у Австралії за понад століття.

У першій черзі втілюватимуть 1400 житлових будинків, кампус, офіси, торгові простори, готель і громадські простори. Загалом – задіють ділянку площею 5,7 га.

Окремим акцентом стане дерев’яний павільйон із переплетеною конструкцією та навісом, що формуватиме простір для громадських зібрань.

Серед інших екологічних рішень – пасивні архітектурні стратегії, зелені дахи та сонячні панелі, інтегровані в міську інфраструктуру.

Проєкт реалізується девелопером Plenary за підтримки понад 1 мільярда австралійських доларів державних інвестицій. Першу чергу будівництва планують реалізувати впродовж наступних п’яти років.