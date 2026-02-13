Приниження з боку дорослих завдали дітям глибокої психологічної шкоди

Одинадцятеро дітей віком від дев’яти до 17 років, які були вихованцями дитячого будинку сімейного типу в Нікополі на Дніпропетровщині, упродовж двох років зазнавали системного приниження з боку батьків-вихователів. Під приводом «економії» дорослі обмежували дітей у їжі, воді, теплі та «елементарному людському ставленні». Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора 13 лютого.

«Дітей свідомо обмежували в харчуванні та навіть питті. Воду не дозволяли пити, щоб вони “не просилися в туалет” уночі. Митися можна було лише раз на тиждень – незалежно від погоди чи стану здоров’я», – ідеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, хлопців і дівчат навмисно ізолювали один від одного: забороняли їсти за одним столом, спілкуватися, перебувати в одній кімнаті. Будь-яка спроба порушити ці «правила» каралася побиттям.

Про знущання стало відомо зі слів двох вихованців. Діти неодноразово тікали, а згодом наважилися звернутися до правоохоронців і розповіли про нелюдське поводження.

Ювенальні прокурори разом із поліцією виїхали на місце та зафіксували умови, які становили загрозу фізичному й психічному здоров’ю дітей.

Нині діяльність дитячого будинку припинено, а його 11 вихованців влаштовано у безпечні умови.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо батьків-вихователів за фактом неналежного виконання обов’язків із догляду за дітьми (ч. 1 ст. 137 КК України). За цією статтею загрожує штраф, або обмеження чи позбавлення волі терміном до трьох років.