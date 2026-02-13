У Німеччині виробили перші дрони за українською технологією

У пʼятницю, 13 лютого, Володимир Зеленський під час відрядження до Німеччини відвідав підприємство, де стартувало виробництво німецько-українських дронів. Президент показав перші спільно вироблені дрони.

Під час візиту на підприємство Володимир Зеленський оглянув виробничу лінію та прийняв перший спільно вироблений ударний безпілотник. Дрони виробляють за українською технологією, що перевірена на фронті. Крім того, вони оснащені штучним інтелектом. За словами президента, протягом року на підприємстві планують виготовити 10 тис. дронів, які потім передадуть українським військовим.

«Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі. І сьогодні ця лінія працює. Перша в Німеччині. Це реальний результат. Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів», – йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, 15 грудня 2025 року німецька компанія Quantum Systems повідомила про створення з українською компанією Frontline Robotics спільного підприємства з виробництва дронів на виробничих потужностях у Німеччині. Німецько-українське підприємство створили у межах ініціативи «Будуй з Україною».

До слова, 8 лютого Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочала експортувати дрони власного виробництва до країн Європи.