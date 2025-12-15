Україна та Німеччина створили спільне виробництво дронів для ЗСУ

Українська компанія Frontline Robotics та німецька Quantum Systems створили спільне підприємство для виробництва дронів. Німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries вироблятиме дрони за українською технологією на виробничих потужностях у Німеччині. Про це йдеться у повідомленні Quantum Systems, опублікованому у понеділок, 15 грудня.

Німецько-українське підприємство створили у межах ініціативи «Будуй з Україною». Вказується, що це буде перша в Європі повністю автоматизована промислова виробнича лінія дронів для Збройних сил України. 100% БпЛА, вироблених у Німеччині, постачатимуть Силам оборони України.

Німецька Quantum Systems забезпечить промислову інфраструктуру, а українська Frontline Robotics надасть свої ліцензовані розробки. Німецько-українське підприємство Quantum Frontline Industries очолить Маттіас Лена – 37-річний офіцер Збройних сил Німеччини. У коментарі для Deutsche Welle Маттіас Лена повідомив, що підприємство планує виробляти «від тисяч до десятків тисяч» дронів, які можна буде застосовувати у бойових та розвідувальних цілях.

«Це дрони широкого застосування, які можуть бути використані для різних цілей. Як саме їх використовувати, вирішуватиме українська армія», – цитує Deutsche Welle Маттіаса Лена.

Йдеться зокрема, про дрони «Зум» та «Лінза», які розробила українська оборонна компанія Frontline Robotics. За словами директора української компанії, ці дрони мають попит на фронті.

«Нам потрібно масштабувати серійне виробництво. У воєнний час важко знайти безпечні місця для виробництва в Україні. Партнерство з Quantum Systems дозволяє нам розширити наші виробничі потужності та ще більше зміцнити Сили оборони. Ми щиро раді мати такого партнера поруч», – сказав директор Frontline Robotics Микита Рожков.

