Пісторіус засудив нещодавні масовані атаки РФ по Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН профінансує додатковий пакет озброєння для України на суму 150 млн євро через ініціативу PURL. Раніше Німеччина пожертвувала Україні 430 млн євро до цього механізму, повідомила Deutsche Welle 14 листопада.

Виступаючи на зустрічі міністрів оборони країн Е5: Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також Високої представниці ЄС Каї Каллас, Пісторіус засудив нещодавні масовані атаки РФ по Україні. Він заявив, що президент Росії Владімір Путін прагне зробити зиму для України якомога нестерпнішою. Однак, за словами німецького міністра, партнери не залишать українців наодинці.

Борис Пісторіус повідомив, що німецький парламент ухвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення обсягів військової допомоги Україні до 11,5 млрд євро, що на 3 млрд євро більше, ніж передбачалось на початку цього року.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, збільшене фінансування, як очікується, покриє витратити на артилерію, безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох ракетних комплексів Patriot. Бундестаг має ухвалити остаточне рішення щодо бюджету на наступний рік упродовж сесійного тижня з 25 по 28 листопада.

Нагадаємо, ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) запровадили у липні 2025 року. Вона передбачає надання Україні необхідного військового обладнання з США, яке фінансується європейськими союзниками з країн НАТО та Канадою. Проєкт передбачає регулярні пакети, кожен з яких коштує приблизно 500 млн доларів. Україна складає список зброї, яка їй найбільше потрібна.

10 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що лише сім з 30 країн-партнерів використовують програму PURL для допомоги Україні.

За даними Кільського інституту в Німеччині, який відстежує оборонну та фінансову підтримку Києва, військова допомога Україні скоротилася на 43% у липні та серпні порівняно з першою половиною 2025 року, попри запровадження ініціативи НАТО «Список пріоритетних потреб України» (PURL).