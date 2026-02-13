Журналісти-розслідувачі виявили українську бізнес-мережу, яка за бюджетні гроші закуповувала товари для збройних сил України через компанії-посередників у Польщі, Литві та Сінгапурі. Ці фірми перебувають під білоруським контролем та перепродують товари за значно завищеними цінами. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media, оприлюдненому у четвер, 12 лютого.

Журналісти зазначили, що українська частина схеми складається з п’яти компаній, які систематично беруть участь у тендерах Міноборони. Серед фігурантів компанії ТОВ «Пролог сервіс», «Колтрейн» та «Бізнеском ЛТД». Саме ці три компанії у листопаді минулого року АМКУ оштрафувало на 26,9 млн грн за змову на торгах Міноборони. За даними фахівців АМКУ, результати тендерів були спотворені через тісно пов’язані дії учасників, які фактично вели спільну господарську діяльність.

Згідно зі звітом АМКУ, «Пролог сервіс» та «Колтрейн» здійснювали закупівлю товарів для ЗСУ у спільного постачальника, польської компанії Nops. У свою чергу, польська фірма здійснювала закупки у китайського виробника, а згодом перепродувала ці товари українським компаніям. При цьому українські компанії могли б купувати необхідну продукцію безпосередньо у китайців, оскільки подавали на тендери Міноборони документи про те, що вони самі є представниками китайських виробників.

NGL.media з’ясувало, що формально польська компанія Nops створена білорусами задля продажу китайських товарів п’ятьом пов’язаних між собою українським фірмам, які потім постачали продукцію ЗСУ за завищеними цінами. Зазначається, що компанія Nops була зареєстрована у липні 2020 року у Варшаві і спеціалізувалась на послугах з пошуку роботи. Вже у липні 2022 року компанію очолив новий власник, білорус з польським громадянством Дмитро Шершань. Після чого компанія змінила свій рід діяльності та зайнялась оптовим продажем.

Прикметно, що фірма обмежувалась торгівлею лише з чотирма українськими компаніями – «Пролог сервіс», «Бізнеском ЛТД», «Агротрейдінг груп» та «Юністком». Компанія постачала доволі специфічні товари, зокрема військові підсумки та чохли для військових фляг. Так, чистий дохід Nops за 2025 рік склав 42,2 млн злотих (358,7 млн грн за тодішнім курсом).

При цьому Nops нічого не виробляв, а лише перепродував товари, закуплені на китайському ринку, які українські компанії, своєю чергою, перепродували Міноборони. В результаті товари для українських військових закуплялись за значно завищеними цінами.

За даними NGL.media, ці компанії тісно пов’язані між собою, зокрема спільним менеджментом, численними договорами позики та контрактами з Міноборони. Їхня діяльність уже зацікавила детективів НАБУ, які минулого року під час обшуку в офісі «Бізнеском ЛТД» знайшли статутні, тендерні та інші документи «Колтрейну», «Пролог сервісу», «Агротрейдінг груп» і навіть печатку польської Nops.

Як з’ясували журналісти, 45-річний Дмитро Шершань є також одним із директорів сінгапурської HDE Machinery Pte. Ltd., якою володіє WNC Pte Ltd., ще одна заснована у Сінгапурі компанія. Компанія WNC Pte Ltd отримала понад 6 млн доларів від уже згаданої української компанії «Пролог сервіс» у 2022 році. Тоді «Пролог сервіс» здійснював закупівлю фляг та чохлів до них, які потім перепродали за значно завищеними цінами українській армії. За цим фактом детективи НАБУ проводять розслідування.

До слова, ще 38,5 млн грн «Пролог сервіс» перерахував литовській компанії Namowa, яку НАБУ також вважає зайвим посередником. NGL.media вивчили фінансову звітність компаній «Пролог сервіс», «Колтрейн», «Бізнеском ЛТД», «Агротрейдінг груп» та «Юністком» і виявили, що сукупний дохід групи у 2022-2025 роках склав майже 2 млрд грн., або близько 50 млн доларів США. Натомість за закупівлю продукції у Китаї вони витратили лише 26,8 млн доларів, з яких 8,63 млн доларів заплатили білоруським посередникам.

Дмитро Шершань понад 10 років очолює сінгапурську компанію Belazia Pte. Ltd., яка є офіційним дилером у південно-східній Азії машинобудівної компанії БелАЗ. WNC Pte. Ltd. через HDE Machinery Pte. Ltd. є фактичним власником Belazia Pte. Ltd.

БелАЗ – це одне з найбільших білоруських підприємств, яке перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та України за порушення прав людини у Білорусі і підтримку російської агресії проти України.

«Кар’єра Дмитра Шершаня в Азії пов’язана виключно з компаніями, які представляють інтереси білоруської державної компанії БелАЗ. Зокрема, зареєстрована у Сінгапурі компанія Belazia є офіційним дилером БелАЗу. Торговий дім «БелАЗ» слугує такою собі «прокладкою» для виведення грошей з державного виробника самоскидів. Її кінцевим бенефіціаром є власне ТД «БелАЗ», 45% якого належить білоруській компанії «Президентський спортивний клуб», яку контролює середній син Олександра Лукашенка – Дмитро Лукашенко», – йдеться у розслідуванні.

На запитання журналістів Дмитро Шершань, а також представники компаній WNC Pte. Ltd та Belazia Pte. Ltd не відповіли. Власник ТОВ «Пролог сервіс» Олександр Кучер підтвердив співпрацю з Nops та WNC Pte. Ltd, проте заперечив зв’язки цих компаній із Білоруссю. Також Олександр Кучер зазначив, що співпрацю з WNC Pte. Ltd його компанія припинила у 2023 році з комерційних причин.

Ще двоє власників українських компаній ТОВ «Колтрейн» Юлія Кикоть та власник ТОВ «Бізнеском ЛТД» Антон Василенко зазначили, що їм не було відомо про зв’язки Дмитра Шершаня з офіційним дилером БелАЗу.