Чернівці – це затишне невелике місто з давньою історією, красивою архітектурою, затишними вуличками. Там набагато менше туристів, ніж в Києві чи Львові, ціни у закладах помірніші, а місць для оглядин щонайменше на вікенд достатньо. Тому пропонуємо п’ять найпопулярніших місць в центрі Буковини, де можна відпочити і гарно провести час. Попереду різдвяні канікули, тому можна запланувати собі поїздку і скласти список локацій must see.

Художній музей у модерновій кам’яниці

Обласний художній музей у Чернівцях розташований у центрі міста. Сама будівля 1900 року цікава тим, що це розкішний зразок стилю модерн, є пам’яткою архітектури національного значення. Первісно це був Буковинський ощадний банк. Фасад будинку прикрашений кольоровим міфологічним панно із зображенням античних богів, витонченим ковальством балконів і синьо-золотими вхідними дверима із бджолами. Ліпнина обрамлює вікна і простір між ними. Коли ми потрапляємо всередину, піднімаємося парадними сходами, милуємося колонами, скульптурами, вітражем, мозаїкою на підлозі та розписами на стінах. Саме приміщення є окремим музейним експонатом.

Окрім того, цікавою є власне експозиція. Там можна ознайомитися з мистецтвом Буковини від XVII століття, народними іконами та тимчасовими виставками сучасних митців. Гордістю збірки музею є колекція буковинських килимів, писанок, зразків різьбярства.

Скансен

Чернівецький музей народної архітектури та побуту влаштований так, що це одночасно музейна колекція скансену та місце для відпочинку на природі. Він розташований на південно-східній околиці міста біля річки Прут. Там відтворені зразки народних хатинок, дерев’яних церков, вітряки-млини, корчма, кузня, причому всі експонати розміщені природньо, так, ніби ми прогулюємось буковинським селом на зламі XIX – XX ст. Окрім буковинської спадщини, там є етнографічні зразки Подністров’я, Прикарпаття, Хотинщини, Гуцульщини.

Водночас поміж крислатих дерев і затишної архітектури у скансені облаштовані місця для відпочинку – столи з лавочками, пеньки, які мають таку ж функцію. Влітку школярі туди приходять на пікнік і влаштовують забави. Час від часу в музеї відбуваються фестивалі, тематичні екскурсії, відтворюють театралізовані обряди буковинського весілля та інших народних звичаїв.

Музей працює на вул. Січових Стрільців, 38б. Контакти, анонси та більш детальну інформацію про його роботу можна знайти на сайті.

Променад пішохідною Панською вулицею

Вулиця Ольги Кобилянської розташована у центрі Чернівців і є єдиною пішохідною у місті. Вона цікава тим, що має багато красивої історичної архітектури, затишних тематичних гастрозакладів, а також лавочки під крислатими декоративними деревами, на яких приємно відпочивати навіть у спекотне літо.

Пішохідна вулиця Ольги Кобилянської

Вулицю та її перші кам’яниці почали закладати у 1786 році. Для цього тодішній австрійській владі довелося знести багато старих хаток та викорчувати багато пеньків. Та через сто років вулиця вже мала каналізацію та електричне освітлення. На початок XX ст. вона називалася Панською та була повністю оточена популярними натоді модерновими будинками. Двірники мили вулицю водою з милом кілька разів на день, а поліцейські змушували перехожих витирати брудне взуття перед тим, як крокувати бруківкою. Крім помешкань на верхніх поверхах кам’яниць, там працювали державні установи, банки, кав’ярні та магазини. Зараз вулиця названа на честь Ольги Кобилянської, на її початку є будинок, де буковинська письменниця жила і в неї часто гостювала Леся Українка. Детальніше про забудову та її історичні пристосування можна почитати тут.

Ретро кафе-музей

Зрештою цікаві концептуальні заклади там працюють і в наш час. Виокремимо піцерію «Картотека», стилізовану під бібліотеку, а також кав’ярню-музей у ретро стилі «під бабцю Австрію».

Університет зі списку ЮНЕСКО

Найбільш впізнаваною візитівкою Чернівців є теперішній університет, а в минулому – резиденція православних митрополитів Буковини та Далмації. Для її будівництва з сусідніх сіл постачали камінь і спеціально запустили два цегельні та керамічний заводи. Будівлю прикрасили кораловим каменем, декоративними вазами з алебастру, мармуром, кованими решітками та полив’яною плиткою. Поєднання різних стилів у будівлі символізує полікультурний регіон Буковини, де проживали представники різних націй та релігій. В архітектурі комплексу помітні романські, барокові, готичні елементи, мавританські мотиви та гуцульська сецесія даху.

Аріхтектурний ансамбль, що налічував митрополичий, семінарський, монастирський корпуси, церкву, мав велике внутрішнє подвір’я і дендропарк, занесений до спадщини ЮНЕСКО. Зараз у будівлі працює національний університет імені Юрія Федьковича. Розкішна архітектура з червоної цегли з кольоровим дахом є туристичною меккою у місті. Екскурсійним групам показують парадні актові зали – мармурову, голубу, червону та зелену.

Парк, ботсад і вілли

Для затишних прогулянок рекомендуємо міський центральний парк імені Шевченка з атракціонами та кафе у літню пору. Він водночас є пам’яткою садово-паркового мистецтва та центром культури і дозвілля. Поруч працює ботанічний сад, а довкола нього – дуже красива елітна житлова забудова.

Парк заклали майже століття тому, там були купальні, алеї для кінних прогулянок, ставок з ліліями і лебедями та басейн з фонтаном. У листопаді 2023 року Центр культури та дозвілля відкрив там радіотеатр.

А паралельні до парку вулиці Федьковича та Аксенина – то ще один екскурс в історію архітектури. Дослідниця історії Чернівців Леся Щербанюк детально розповідає про цей квартал колишніх австрійських та румунських вілл.

Усі фото ZAXID.NET

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