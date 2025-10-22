За бюджет у першому читанні проголосували 256 депутатів

У середу, 22 жовтня, Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на наступний рік в першому читанні. За це рішення проголосували 256 депутатів.

Загальні видатки держбюджету передбачені на рівні 4,8 трлн грн, доходи – 2,826 трлн грн. Брак коштів нівелюють коштом міжнародної допомоги – понад 2 трлн грн.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа під час виступу у залі парламенту повідомила, що народні депутати подали рекордну кількість правок до проєкту бюджету – 3339.

«За попередньою оцінкою, для врахування поданих поправок необхідно загалом додаткові сім трильйонів гривень – це ще півтора бюджети на наступний рік. Багато пропозицій не відповідають регламентним вимогам. В результаті засідань бюджетного комітету ми запропонували врахувати 63 пропозиції», – розповіла вона. Із 63 рекомендованих правок нардепи відхилили 16.

Серед ключових змін, які бюджетний комітет парламенту запропонував врахувати у законопроекті №14000 про державний бюджет – це доручення уряду подати законопроект про спеціальні пенсії посадовців, зокрема, суддів, прокурорів тощо. Зокрема, пропонується встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Під час голосування депутати доручили уряду продовжити пільги на електрокари ще на 1 рік – до 2027 року.

Як пише LB.ua, парламентарі також проголосували за правки про повернення 64% ПДФО до місцевих бюджетів, надання грантів для військових, збільшення фінансування на озброєння ЗСУ.

Водночас була відхилена правка про те, щоби скерувати бюджетні кошти з фінансування політичних партій (865,5 млн грн) на забезпечення ЗСУ. За неї проголосували лише 194 народні обранці.

Однак, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк («Голос») проголосовані нардепами правки – «це лише доручення уряду. Тобто це ще не вважається прийнято остаточним, ще у листопаді уряд має подати фінальний текст» проєкту державного бюджету.