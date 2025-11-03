Тіло пам’ятає більше, ніж здається

Обійми можуть бути джерелом тепла, безпеки й підтримки – але для деяких людей вони стають приводом для тривоги. Психологиня і травмотерапевтка Наталія Бакай пояснює, чому доторки сприймаються як небезпека, як травма змінює тіло і як тіло знову може навчитися довіряти.

Чому люди бояться обіймів і дотиків

«Варто розуміти, що обійми, дотики – це перехід у близьку дистанцію. Це вже межа особистого простору людини. І в нас у соціальній комунікації є таке розуміння меж: є інтимний простір – від нуля до 50 см, особистий – від пів метра до метра, соціальний – від метра до чотирьох, публічний – більш, нід чотири метри», – пояснює травмотерапевтка Наталія Бакай.

Доторк – це не просто фізичний контакт. Для мозку і нервової системи це мова без слів, спосіб відчути безпеку, зв’язок, любов і присутність. Але не всі люди можуть сприймати цю близькість як приємну. Якщо тіло колись пережило біль, приниження чи насильство, воно запам’ятовує дотик як сигнал небезпеки.

Наталія Бакай радить звернути увагу на книгу бостонського доктора Бессела ван дер Колка «Тіло веде лік»: «Автор розповідає про те, як травматичний досвід записується в тілі й нервовій системі. Травма – це не просто подія в минулому, це певні сліди, які активуються знову і знову за певних умов».

Як травма змінює тіло і відчуття безпеки

«Коли в минулому доторки були пов’язані з насильством, болем чи приниженням – у дитинстві або в стосунках – мозок запам’ятовує їх як сигнали небезпеки. Тому навіть легкий дотик може вмикати ті самі центри страху – амігдалу і стовбур мозку. Людина може не розуміти, чому, але тіло реагує напругою, відстороненням, можливо агресією чи ступором», – зазначає психологиня.

Вона додає, що психіка часто «вимикає» чутливість, щоб допомогти людині вижити. «Багато людей з травмою живуть у стані так званого «від’єднання» від тіла. Людина ніби не відчуває себе: може не помічати голоду, болю чи холоду, не може розслабитись чи відчувати насолоду. Доторки здаються чужими або небезпечними».

Цей механізм самозахисту добре видно у військових, які пройшли бойовий досвід. «Наші захисники і захисниці, які перебувають на передовій, мають вимкнену емоційну і чуттєву сторону, щоб вижити. У них загострюються зір, слух, нюх для виживання.. Повернувшись у тил, їм потрібен час і підтримка, аби відродити тепло емоцій і «зʼєднатися» з тілом», – каже Наталія Бакай.

Коли обійми викликають страх або сором

Травма часто пов’язана із соромом за власне тіло. «Особливо в людей, які пережили насильство, приниження або дефіцит ніжності в дитинстві. Людина може уникати доторків, тому що відчуває себе брудною або не вартою тепла, боїться, що в ній побачать вразливість», – пояснює психологиня.

Якщо дитина росла в атмосфері непередбачуваності, критики чи насильства, тіло засвоює, що близькість – це небезпека. «Тоді навіть у дорослому віці, коли партнер обіймає, чи хоче пригорнути, нервова система реагує так, ніби на неї нападають».

Психологиня наголошує: доторк – це інтимний жест, який можливий лише там, де є довіра. «Щоб обійми були приємними, потрібно довіряти тому, хто торкається. Тому, наприклад, я не рекомендую підбігати до військових і “плескати” їх по спині. У них може бути автоматична захисна реакція – навіть на людину, яку вони люблять», – каже Наталія Бакай.

Як навчити тіло знову відчувати і довіряти

Повернення до себе і до свого тіла – це поступовий процес. «Для таких людей відновлення відбувається через безпечні тілесні практики – йогу, танець, дихання, заземлення, усвідомлення тілесних меж. Важливе оточення, яке приймає й підтримує. Бо поки тіло «заморожене», воно не здатне приймати тепло іншої людини», – пояснює Бакай.

Травмотерапевтка наголошує, що це можна пропрацювати: «Терапія може бути не лише розмовною, а й тілесно орієнтованою. Тобто поступові контрольовані доторки, поступові вправи на заземлення, дихання, усвідомлення тілесних меж. Досвід стосунків, де моє тіло поважають і де згода – це головне. І з часом тіло вчиться, почуватися в безпеці. Тоді тіло і психіка знову з'єднуються».

«Травмовані люди часто бояться того, що їхнє тіло може зробити або що вони можуть відчути. Але саме через тіло вони можуть знову знайти шлях до себе», – підсумовує психологиня-травмотерапевтка Наталія Бакай.