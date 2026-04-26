Отці-василіани завершили своє служіння у Маріаповчанському монастирі

Василіянський Чин Святого Йосафата у суботу, 25 квітня, заявив, що був змушений залишити історичний монастирський комплекс у місті Марія-Повч після рішення угорської влади передати його у власність Угорської Греко-Католицької Церкви.

Нещодавно отці-василіани завершили своє служіння у монастирі Святого Василія Великого в Марія-Повч. Причиною такого рішення стала зміна права власності на монастирський комплекс. Наприкінці 2024 року вони отримали офіційне повідомлення від державних органів Угорщини про те, що монастир, який раніше належав Провінції Святого Стефана, спочатку був націоналізований, а згодом переданий у власність Гайдудорозької архиєпархії Угорської Греко-Католицької Церкви.

Як зазначили у Чині, підставою для такого рішення стало звернення архиєпископа-митрополита Петера Фюлепа Кочіша. Василіяни наголосили, що це стало для них несподіванкою, оскільки жодних попередніх усних чи письмових повідомлень про зміну права власності вони не отримували. Там вважають, що рішення суперечить чинним канонічним і юридичним нормам.

Після цього вищі настоятелі Чину намагалися врегулювати ситуацію як у межах державного, так і церковного права. Проте повернути право власності Провінції Святого Стефана не вдалося.

Водночас у повідомленні підкреслили, що це рішення продиктоване лише нинішніми обставинами. Чин не відмовляється від своїх прав на монастирський комплекс і не виключає можливості повернення до Марія-Повчі в майбутньому.

У заяві також наголосили, що монастир, пов’язаний із василіянами ще з 1749 року та залишається важливим духовним осередком.

Завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету Юрій Підлісний заявив, що рішення угорської влади щодо націоналізації монастиря стало переходом «останніх червоних ліній».

Він назвав ситуацію рейдерським захопленням святині. За його словами, йдеться не лише про нерухомість, а про важливий духовний осередок, який упродовж тривалого часу був місцем молитви, паломництва та служіння василіян.

Він також наголосив, що дії угорської влади суперечать основним європейським принципам захисту релігійної свободи, права власності та недискримінації. На думку Підлісного, ситуація не повинна залишатися виключно церковним питанням і має стати важливою темою у відносинах між Україною та Угорщиною.

Політолог вважає, що у разі відмови переглянути це рішення, Україна має вдатися до жорстких дипломатичних кроків, зокрема направити офіційну ноту протесту, викликати угорського посла та винести питання на рівень ЄС, Ради Європи, ОБСЄ і Святого Престолу.

Що відомо про монастир святого Василія Великого

Монастир у Марія-Повчі є одним із найвідоміших духовних центрів регіону. Його заснував граф Каройї Ференц як подяку за порятунок під час війни з Османською імперією. Відтоді обитель стала важливим місцем паломництва та духовного життя греко-католиків.

Особливу роль в історії монастиря відіграє чудотворна ікона Божої Матері, через яку святиня стала міжнародним центром паломництва. Згодом оригінал ікони перевезли до Відня.

У 1948 році храм отримав статус малої базиліки від Пій XII, а у 1991 році святиню відвідав Іван Павло II.

Після відновлення діяльності монастиря у 1990-х роках між василіянами та церковною владою було укладено угоду про співпрацю і підтверджено право власності Чину на комплекс.

