Кабінет Міністрів призначив генерала поліції другого рангу Максима Цуцкірідзе тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Національної поліції України. Про це у пʼятницю, 17 липня, повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На сайті Нацполіції зазначено, що Максим Цуцкірідзе з грудня 2017 року до вересня 2019 року обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України. Із вересня 2019 року до вересня 2023 року Цуцкірідзе був заступником голови Нацполіції, а згодом його призначили першим заступником. Також зазначено, що він є доктором юридичних наук, професором. Максим Цуцкірідзе виконуватиме обовʼязки голови Нацполіції замість Івана Вигівського, якого 16 липня призначили міністром внутрішніх справ.

Волонтер Сергій Стерненко у четвер, 16 липня, звинуватив Цуцкірідзе у тиску та кримінальному переслідуванні.

«Свого часу він допомагав фабрикувати справи проти мене та покривав організаторів замахів, які хотіли мене вбити», – написав Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Чим ще відомий Максим Цуцкірідзе

У квітні 2021 року Максим Цуцкірідзе фігурував у розслідуванні Bihus.Info. Журналісти звернули увагу, що у декларації Цуцкірідзе, який на той момент обіймав посаду начальника Головного слідчого управління Нацполіції, була вказана квартира у житловому комплексі «Аристократ» площею майже 150 м². Власницею нерухомості була зазначена теща поліцейського – Людмила Залужна, яка придбала її у травні 2018 року. Крім того, жінці також належали ще три обʼєкти нерухомості, не вказані у декларації Цуцкірідзе: господарське приміщення (придбане у 2019 році) та два паркомісця (придбані у 2020 році).

За даними журналістів, теща поліцейського витратила на ці обʼєкти приблизно 5 млн грн, хоча лише вартість квартири в ЖК «Аристократ» на той час становила приблизно 7 млн грн. Водночас Bihus.Info встановило, що Залужна ніколи не займалася підприємницькою діяльністю, тому походження грошей на придбання нерухомості залишилося невідомим.

Людмила Залужна відмовилася коментувати походження доходів на придбання нерухомості, а сам Цуцкірідзе пояснив, що теща раніше інвестувала у квартиру в іншому будинку «Укрбуду» в центрі Києва, а потім нібито вигідно продала її, а отримані гроші вклала в нерухомість у ЖК «Аристократ». Водночас походження грошей на первинне придбання дорогої нерухомості в центрі Києва поліцейський не пояснив.

Також журналісти Bihus.Info зазначили, що Максима Цуцкірідзе називають кумом тодішнього заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова, якому НАБУ у грудні 2020 року оголосило підозру у справі щодо махінацій під час будівництва житла для військових Нацгвардії. Житловий комплекс для нацгвардійців будувала компанія «Укрбуд». Зрештою 30 грудня під час обрання запобіжного заходу прокурори заявили про відкликання клопотання у зв'язку з можливою необґрунтованістю висунутої йому підозри. Суд задовольнив заяву прокурорів.

У вересні 2021 року «Українська правда» повідомила, що на святкуванні дня народження Олега Татарова були присутні правоохоронці, пов'язані з розслідуванням його справи. Зокрема, у заміському ресторанному комплексі помітили Максима Цуцкірідзе – тодішній заступник голови Нацполіції та начальник Головного слідчого управління.