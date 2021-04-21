Максим Цуцкірідзе проживає у квартирі, яку йому купила теща в ЖК «Аристократ»

Начальник головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе мешкає в житловому комплексі «Аристократ», де квартиру йому купила теща Людмила Залужна, йдеться в журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info.

У декларації Цуцкірідзе вказано квартиру, яка має площу у майже 150 квадратних метрів. Власницею нерухомості є теща поліцейського.

Залужна купила квартиру в травні 2018 року і після цього придбала ще 3 об’єкти нерухомості: господарське приміщення – у 2019 році, і два машиномісця – у 2020 році. Ці об’єкти не вказані в декларації поліцейського.

За даними журналістів, Залужна витратила на цю нерухомість близько 5 млн гривень, хоча наразі ринкова вартість лише квартири в ЖК «Аристократ» може сягати 7 млн грн.

Згідно з держреєстрами, Залужна ніколи не займалася підприємницькою діяльністю, тому походження коштів також невідоме. Спілкуватися з журналістами на цю тему вона відмовилася.

Сам Цуцкірідзе пояснив, що його теща раніше вклалася в квартиру в іншому будинку «Укрбуду» в центрі Києва, потім нібито вигідно продала її – і отримані кошти інвестувала в нерухомість в ЖК «Аристократ». Пояснень походження коштів на первинне придбання дорогої нерухомості в центрі Києва журналісти не отримали.

Журналісти зауважили, що «Аристократ» став одним з найскандальніших житлових комплексів країни через скандал з квартирами Нацгвардії. Комплекс будувала компанія «Укрбуд» на землі військової частини на умовах передачі частини квартир службовцям після введення в експлуатацію. Але тодішній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодився на специфічний обмін – прийняв квартири не в «Аристократі», а в іншому ЖК, на околиці Києва. Різниця у вартості сягнула близько 100 млн грн.

Справою зайнялися детективи Національного антикорупційного бюро, назвавши організаторів схеми. Наприкінці минулого року у цій же справі отримав підозру нинішній заступник голови Офісу Президента Олег Татаров, який на час квартирного обміну Татаров очолював юридичний департамент «Укрбуду».

Автори розслідування з Bihus.Info також зазначили, що Татарова називають кумом Максима Цуцкірідзе. Окрім цього, вони обидва родом з невеликого містечка на Кіровоградщині і разом працювали в правоохоронних органах.