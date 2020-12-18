У САП підписали підозру заступнику глави ОП Татарову

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили підозру заступнику керівника ОП Олегу Татарову. Про це повідомляє «Українська правда».

За даними журналістів, правоохоронців впустили в Офіс президента. Обшуків у Татарова не проводили.

НАБУ повідомило, що детективи під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови Офісу президента про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)

Слідчі НАБУ 1 грудня оголосили підозри у справі про квартири Нацгвардії про підроблення експертизи, що мала встановити справжню різницю у вартості між квартирами, які повинна була отримати Нацгвардія та на які вона «помінялась».

Підозри одержали два з трьох фігурантів, зокрема ексдепутат Максим Микитась і посадовець МВС Костянтин Дубонос. Третім підозрюваним мав стати Татаров, який раніше працював в «Укрбуді».

Зокрема ім'я Татарова називав в інтерв'ю «Суспільному» директор НАБУ Артем Ситник. Він заявив, що в розпорядженні Бюро є листування Олега Татарова з іншими фігурантами справи щодо квартир Нацгвардії.

Проте оголосити Татарову підозру завадили дії Офісу генерального прокурора. Увечері 1 грудня 2020 року генпрокурорка Венедіктова таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав і всупереч вимогам КПК України змінила процесуальних керівників у цій справі.

Сам Татаров на звинувачення в причетності до справи заявив, що подасть до суду на директора НАБУ Ситника для захисту честі, гідності та ділової репутації.