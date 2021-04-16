Міністерство цифрової трансформації залучило до співпраці над новим освітнім серіалом про блокчейн, біткоїн та криптовалюти колишнього банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата, якого обвинувачють у розкраданні коштів зі збанкрутілого «Банку Національний Кредит». Про це повідомляють розслідувачі програми «Схеми: корупція в деталях».

У лютому 2021 року на сайті Мінцифри з’явилося повідомлення про запуск освітнього серіалу «Все про блокчейн, біткоїн та криптовалюти». Там було вказано, що участь у ньому взяв Андрій Оністрат.

За даними офіційного вебпорталу Судова влада України, зараз Оністрат має статус обвинуваченого у кримінальній справі, яка вже завершена і перебуває на етапі судового розгляду в Шевченківському районному суді Києва.

Як встановили розслідувачі, у 2018 році Оністрату висунули підозра у справі, яку розслідувало Головне слідче управління Національної поліції. Зараз її у суді представляє Офіс генерального прокурора.

Андрія Оністрата обвинувачують за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення). Кримінального кодексу.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

За даними «Радіо Свобода», досудове розслідування встановило, що Андрій Оністрат був головою спостережної ради «Банку Національний Кредит» і одночасно одним із акціонерів цього банку. Там він нібито умисно з групою колишніх посадовців банку організував розтрату 597 млн грн (приблизно $25,8 млн на той час).

Правоохоронці встановили, що з банку виводили кошти за допомогою кореспондентського рахунку, відкритого у Bank Frick & Co AG (Ліхтенштейн).Андрій Оністрат раніше заявляв, що не вважає себе винним. Мовляв, не міг же він красти кошти у самого себе. Наголошував, що немає жодного свідка, який би вказав на його вину.