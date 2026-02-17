СБУ показала бойові операції у тилу росіян

Служба безпеки України здійснила успішні бойові операції у тилу росіян. Бійці завдали ударів по пунктах управління окупантів. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомили на сайті СБУ.

Успішні операції здійснили спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Бійці вночі за допомогою дронів FP-2, що виробляє українська оборонна компанія Fire Point завдали ударів по військовій інфраструктурі у тилу росіян. Зазначається, що українські дрони оснащені бойовими зарядами вагою 105 кг, що забезпечило ефективні результати спецоперацій. Дрони СБУ знищили:

чотири штаби та командні пункти управління;

три місця дислокації особового складу росіян, зокрема, спецпризначенців ФСБ;

один об’єкт виробництва БпЛА;

два склади паливно-мастильних матеріалів;

дві позиції запуску безпілотників;

один склад боєприпасів;

один логістичний хаб;

чотири командно-спостережні пункти;

інші військові об’єкти.

«Ураження цих цілей суттєво ускладнює противнику управління підрозділами, постачання ресурсів та підготовку нових атак. [...] Служба безпеки України продовжує послідовно нищити військовий потенціал ворога – як на лінії бойового зіткнення, так і в його тилу!», – наголосили в СБУ.

Додамо, що українські безпілотники середнього класу (Front Strike/Middle Strike) FP-2 українська компанія Fire Point почала виготовляти у 2025 році. Кожен дрон споряджений авіабомбою ОФАБ-100-110-ТУ, бойова частина якої важить 105 кг. Завдяки високій маневровності та можливості ройового застосування (запуску кількох дронів), безпілотники можуть долати ППО противника.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо, що протягом 2025 року СБУ уразила 15 авіабортів та боєприпасів росіян на загальну вартість близько 1 млрд доларів.