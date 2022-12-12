У Кам'янці-Подільському через жінку, яка викинула у каналізацію використаний наповнювач для котячого туалету, без водопостачання залишився цілий будинок. Працівникам водоканалу довелось відключити воду, оскільки каналізація була повністю забита і відремонтувати це швидко було неможливо.

Як повідомила прес-служба комунального підприємства «Міськтепловоденергія», інцидент стався у неділю, 11 грудня. Мешканка будинку на вулиці Гунській, 11 прибираючи після своїх домашніх улюбленців, використаний наповнювач з їхніх туалетів змила у каналізацію. Як наслідок, наповнювач набрався вологи та забив труби.

«З каналізації наші працівники діставали вже всяке. Втім цього разу виявились безсилими – жодні їхні маніпуляції не дали результатів. Туалетний наповнювач для тваринок повністю паралізував роботу зручностей у всьому будинку. Тому, щоб запобігти затопленню помешкань каналізаційними відходами, довелося перекрити водопостачання на будинок», – йдеться у повідомленні. Без водопостачання і водовідведення люди перебували до наступного дня, 12 грудня.

Додамо, що нещодавно «Хмельницькводоканал» публікував список речей, які ні в якому разі не можна викидати у каналізацію. Йдеться про ватні палички, ватні диски, підгузки, вологі серветки та засоби жіночої гігієни. Також у підприємстві повідомили, що однією з найбільш неочікуваних речей, які коли-небудь знаходили у каналізації, були джинси.