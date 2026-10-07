Щоб плоди довше залишалися свіжими, важливо правильно їх зберігати

Ківі може швидко стати м’яким і перезріти, якщо тримати його в невідповідних умовах. Щоб плоди довше залишалися свіжими, варто врахувати кілька простих правил. Pysznosci пояснює, де і як краще тримати ківі, аби воно не розм’якшувалося надто швидко.

Де зберігати тверде та недостигле ківі?

Тверде недостигле ківі краще тримати за кімнатної температури, подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла. Плоди можна покласти в миску або паперовий пакет, не закриваючи їх щільно. Зазвичай вони достигають протягом кількох днів, залежно від того, наскільки твердими були під час купівлі.

Коли ківі стане м’яким і стиглим, його варто перекласти до холодильника. Найкраще зберігати плоди у відділенні для овочів і фруктів або в контейнері з доступом повітря. У холодильнику стигле ківі зберігається значно довше, ніж за кімнатної температури.

Чому не можна зберігати ківі поруч з яблуками та бананами?

Ківі продовжує достигати і після збирання. На цей процес впливає етилен – природний газ, який виділяють плоди та який прискорює їх розм’якшення.

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Щоб ківі достигло швидше, його можна покласти в паперовий пакет разом із бананом, яблуком або грушею на 1–2 дні. Водночас плоди варто щодня перевіряти, щоб вони не перезріли.

Якщо ж пришвидшувати достигання не потрібно, ківі краще тримати окремо від цих фруктів.