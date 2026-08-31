Швидка овочева закуска: фаршировані перці зі цвітною капустою
До теми
Легка овочева альтернатива звичній страві з м’ясом і рисом. Ніжна капуста добре поєднується з обсмаженими цибулею, морквою та солодким перцем, а сметана робить начинку соковитою. Помідори додають свіжості, а сир під час запікання утворює апетитну рум’яну скоринку. Таку страву найкраще подавати гарячою або теплою. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Болгарський перець
|8 шт.
|Помідори
|2 шт.
|Твердий сир
|150 г
|Цвітна капуста
|600 г
|Ріпчаста цибуля
|1 шт.
|Морква
|1 шт.
|Яйця
|2 шт.
|Сметана 20%
|200 г
|Сіль
|за смаком
|Чорний мелений перець
|за смаком
|Олія
|2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розберіть цвітну капусту на невеликі суцвіття, промийте та відваріть у киплячій воді протягом 7–8 хвилин. Відкиньте на друшляк, добре зцідіть воду та дрібно наріжте.
Крок 2
Почистьте цибулю та моркву. Цибулю наріжте маленькими кубиками, моркву натріть на великій тертці. Один болгарський перець наріжте невеликими шматочками.
Крок 3
Розігрійте олію на сковороді. Додайте цибулю, моркву та нарізаний перець і обсмажуйте 5–7 хвилин на середньому вогні до м’якості.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
З’єднайте в мисці цвітну капусту та обсмажені овочі. Додайте сметану, сіль і чорний мелений перець та перемішайте. Трохи охолодіть начинку, потім вмішайте яйця.
Крок 5
Помийте решту перців, зріжте верхівки та видаліть насіння. Наповніть плоди овочевою начинкою. Помідори наріжте кільцями та викладіть зверху.
Крок 6
Перекладіть фаршировані перці у форму для запікання. Посипте натертим сиром і збризніть невеликою кількістю олії.
Крок 7
Запікайте у духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 35–40 хвилин, доки перець не стане м’яким, а сир зверху не підрум’яниться.