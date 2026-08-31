Легка овочева альтернатива звичній страві з м’ясом і рисом. Ніжна капуста добре поєднується з обсмаженими цибулею, морквою та солодким перцем, а сметана робить начинку соковитою. Помідори додають свіжості, а сир під час запікання утворює апетитну рум’яну скоринку. Таку страву найкраще подавати гарячою або теплою. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Болгарський перець 8 шт. Помідори 2 шт. Твердий сир 150 г Цвітна капуста 600 г Ріпчаста цибуля 1 шт. Морква 1 шт. Яйця 2 шт. Сметана 20% 200 г Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком Олія 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розберіть цвітну капусту на невеликі суцвіття, промийте та відваріть у киплячій воді протягом 7–8 хвилин. Відкиньте на друшляк, добре зцідіть воду та дрібно наріжте.

Крок 2 Почистьте цибулю та моркву. Цибулю наріжте маленькими кубиками, моркву натріть на великій тертці. Один болгарський перець наріжте невеликими шматочками.

Крок 3 Розігрійте олію на сковороді. Додайте цибулю, моркву та нарізаний перець і обсмажуйте 5–7 хвилин на середньому вогні до м’якості. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 З’єднайте в мисці цвітну капусту та обсмажені овочі. Додайте сметану, сіль і чорний мелений перець та перемішайте. Трохи охолодіть начинку, потім вмішайте яйця.

Крок 5 Помийте решту перців, зріжте верхівки та видаліть насіння. Наповніть плоди овочевою начинкою. Помідори наріжте кільцями та викладіть зверху.

Крок 6 Перекладіть фаршировані перці у форму для запікання. Посипте натертим сиром і збризніть невеликою кількістю олії.