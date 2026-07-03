Фаршировані перці під сирною скоринкою. Рецепт дня
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Фаршировані перці під сирною скоринкою – ситна й ароматна страва, яка чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Завдяки поєднанню соковитого фаршу, рису, овочів і ніжного розплавленого сиру перці виходять особливо апетитними. Рецепт від «Зеленої садиби».
Інгредієнти
|Болгарський перець
|4–5 шт.
|Рис
|200 мл
|Фарш
|500 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Морква
|1 шт.
|Томатна паста
|70 г
|Сметана
|50 г
|Твердий сир
|100–150 г
|Вода
|150 мл
|Олія
|2 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Чорний мелений перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте рис і відваріть його до готовності. Дайте трохи охолонути.
Крок 2
Наріжте цибулю дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. Обсмажте овочі на олії до м'якості, після чого додайте половину томатної пасти та перемішайте.
Крок 3
З'єднайте у великій мисці фарш, варений рис і обсмажені овочі. Додайте сіль, перець і спеції, після чого добре перемішайте. Якщо використовуєте курячий фарш, додайте трохи олії, сметани або молока, щоб начинка залишилася соковитою.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розріжте болгарські перці навпіл, видаліть насіння та перегородки. Злегка посоліть і поперчіть половинки.
Крок 5
Наповніть кожну половинку перцю підготовленою начинкою та викладіть у форму для запікання.
Крок 6
Змішайте решту томатної пасти, сметану і воду. Доведіть суміш до кипіння та полийте нею перці у формі.
Крок 7
Запікайте перці в духовці, розігрітій до 180–200 °C, приблизно 40 хвилин.
Крок 8
Натріть сир на великій тертці. Посипте ним перці за 10 хвилин до завершення приготування та поверніть форму в духовку.
Крок 9
Запікайте ще 10 хвилин, доки сир повністю не розплавиться та не вкриється золотистою скоринкою.
Крок 10
Подавайте фаршировані перці гарячими. За бажанням доповніть страву свіжою зеленню або сметаною.