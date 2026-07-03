Фаршировані перці під сирною скоринкою – ситна й ароматна страва, яка чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Завдяки поєднанню соковитого фаршу, рису, овочів і ніжного розплавленого сиру перці виходять особливо апетитними. Рецепт від «Зеленої садиби».

Інгредієнти

Болгарський перець 4–5 шт. Рис 200 мл Фарш 500 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква 1 шт. Томатна паста 70 г Сметана 50 г Твердий сир 100–150 г Вода 150 мл Олія 2 ст. л. Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте рис і відваріть його до готовності. Дайте трохи охолонути.

Крок 2 Наріжте цибулю дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. Обсмажте овочі на олії до м'якості, після чого додайте половину томатної пасти та перемішайте.

Крок 3 З'єднайте у великій мисці фарш, варений рис і обсмажені овочі. Додайте сіль, перець і спеції, після чого добре перемішайте. Якщо використовуєте курячий фарш, додайте трохи олії, сметани або молока, щоб начинка залишилася соковитою. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розріжте болгарські перці навпіл, видаліть насіння та перегородки. Злегка посоліть і поперчіть половинки.

Крок 5 Наповніть кожну половинку перцю підготовленою начинкою та викладіть у форму для запікання.

Крок 6 Змішайте решту томатної пасти, сметану і воду. Доведіть суміш до кипіння та полийте нею перці у формі.

Крок 7 Запікайте перці в духовці, розігрітій до 180–200 °C, приблизно 40 хвилин.