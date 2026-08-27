Ця проста бурякова заготовка стане в пригоді взимку, адже її можна подавати як закуску, використовувати для бутербродів або додавати до інших страв. Поєднання солодкуватого буряка, часнику та спецій надає намазці насиченого й трохи пікантного смаку. Готується вона швидко, а для зберігання достатньо розкласти гарячу масу в підготовлені банки та закатати. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Буряк варений 800 г Часник 5 зубків Оцет 9% 1 ст. л. Олія соняшникова 3 ст. л. Сіль 1,5 ч. л. Перець чорний мелений 0,5 ч. л. Перець червоний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Очистьте варений буряк і натріть його на великій тертці. Перекладіть у каструлю разом із соком, який виділився. Крок 2 Очистьте часник, пропустіть його через прес і додайте до буряка. Крок 3 Додайте сіль, чорний та червоний мелений перець, олію й оцет. Ретельно перемішайте суміш і за потреби відкоригуйте смак спеціями. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Поставте каструлю на невеликий вогонь і тушкуйте буряк приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи, щоб маса не пригоріла. Крок 5 Підготуйте банку та кришку, обдавши їх окропом. Гарячу бурякову намазку щільно розкладіть у банку до самого горлечка. Крок 6 Закатайте банку кришкою, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Крок 7 Перенесіть заготовку в прохолодне темне місце для зберігання.