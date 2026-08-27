Салат-намазка з буряка і часнику на зиму. Рецепт дня
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Ця проста бурякова заготовка стане в пригоді взимку, адже її можна подавати як закуску, використовувати для бутербродів або додавати до інших страв. Поєднання солодкуватого буряка, часнику та спецій надає намазці насиченого й трохи пікантного смаку. Готується вона швидко, а для зберігання достатньо розкласти гарячу масу в підготовлені банки та закатати. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Буряк варений
|800 г
|Часник
|5 зубків
|Оцет 9%
|1 ст. л.
|Олія соняшникова
|3 ст. л.
|Сіль
|1,5 ч. л.
|Перець чорний мелений
|0,5 ч. л.
|Перець червоний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте варений буряк і натріть його на великій тертці. Перекладіть у каструлю разом із соком, який виділився.
Крок 2
Очистьте часник, пропустіть його через прес і додайте до буряка.
Крок 3
Додайте сіль, чорний та червоний мелений перець, олію й оцет. Ретельно перемішайте суміш і за потреби відкоригуйте смак спеціями.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Поставте каструлю на невеликий вогонь і тушкуйте буряк приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи, щоб маса не пригоріла.
Крок 5
Підготуйте банку та кришку, обдавши їх окропом. Гарячу бурякову намазку щільно розкладіть у банку до самого горлечка.
Крок 6
Закатайте банку кришкою, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Крок 7
Перенесіть заготовку в прохолодне темне місце для зберігання.