Він не лише пом’якшить тканину, а й допоможе позбутися неприємних запахів

Деякі речі потребують особливо дбайливого догляду під час прання. Для цього можна використати звичайний столовий оцет, який часто є на кухні. Він допомагає пом’якшити тканину та позбутися неприємних запахів. Kertvar розповідає, навіщо додавати оцет у пральну машинку.

Як працює оцет?

Оцет допомагає виводити плями, усувати неприємні запахи та боротися з цвіллю. Крім того, його можна використовувати замість кондиціонера для білизни, щоб пом’якшити тканину.

Оцет часто використовують, щоб позбутися плям від кави, чаю, фруктового соку, вина та пива. Для цього забруднену річ варто замочити у воді з додаванням оцту та столової ложки рідкого прального засобу. Зазвичай достатньо близько 30 хвилин, а якщо плями стійкіші, можна потримати у розчині довше. Після цього одяг потрібно випрати у звичайному режимі.

Якщо на тканині з’явилися плями плісняви, дистильований оцет також може допомогти їх видалити. Для цього його можна використовувати так само як і для інших забруднень: замочити річ у розчині, а потім випрати, як зазвичай.

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Крім того, оцет допомагає усувати відкладення на тканині, які можуть утримувати неприємні запахи. Завдяки цьому після прання речі залишаються свіжішими.

Його також іноді використовують замість кондиціонера для білизни, оскільки він може пом’якшувати тканини. Водночас такий спосіб підходить не для всіх матеріалів.

Варто пам’ятати й про те, що оцет не рекомендують використовувати під час кожного прання, оскільки регулярний контакт із кислотою може пошкоджувати окремі елементи пральної машини.