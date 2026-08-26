Маринований часник по-грузинськи. Рецепт дня
Пікантна заготівля, яка чудово доповнить м’ясні страви, картоплю чи святковий стіл. Для цього рецепта використовуйте цілі головки часнику, щоб зубчики залишилися соковитими та щільними. Коротке бланшування зробить смак ніжнішим, а кисло-солодкий маринад додасть приємної гостроти. Найкраще смак закуски розкриється після кількох тижнів маринування. Рецепт від інстаграм-блогу «Корисні корисності».
Інгредієнти
|Часник, головки
|за смаком
|Вода
|1 л
|Оцет 9%
|100 мл
|Сіль
|50 г
|Цукор
|50 г
|Чорний перець горошком
|1,5 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Оберіть великі щільні головки часнику без пошкоджень. Обріжте корінці та стебла, зніміть лише верхній сухий шар лушпиння, не розділяючи головки на зубчики.
Крок 2
Закип’ятіть воду та опустіть у неї підготовлений часник. Після повторного закипання проваріть головки протягом 3 хвилин.
Крок 3
Перекладіть часник у крижану воду та залиште на кілька хвилин. Це допоможе зупинити приготування і збереже щільну текстуру зубчиків.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Підготуйте стерилізовані банки та розкладіть у них головки часнику. Додайте до кожної банки чорний перець горошком.
Крок 5
Для маринаду змішайте воду, сіль, цукор та оцет. Доведіть суміш до кипіння та проваріть кілька хвилин.
Крок 6
Залийте часник гарячим маринадом, одразу закрийте стерилізованими кришками та залиште до повного охолодження.
Крок 7
Перенесіть банки у прохолодне темне місце. Дайте часнику промаринуватися кілька тижнів, після чого подавайте як пікантну закуску.