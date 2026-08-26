Пікантна заготівля, яка чудово доповнить м’ясні страви, картоплю чи святковий стіл. Для цього рецепта використовуйте цілі головки часнику, щоб зубчики залишилися соковитими та щільними. Коротке бланшування зробить смак ніжнішим, а кисло-солодкий маринад додасть приємної гостроти. Найкраще смак закуски розкриється після кількох тижнів маринування. Рецепт від інстаграм-блогу «Корисні корисності».

Інгредієнти

Часник, головки за смаком Вода 1 л Оцет 9% 100 мл Сіль 50 г Цукор 50 г Чорний перець горошком 1,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Оберіть великі щільні головки часнику без пошкоджень. Обріжте корінці та стебла, зніміть лише верхній сухий шар лушпиння, не розділяючи головки на зубчики.

Крок 2 Закип’ятіть воду та опустіть у неї підготовлений часник. Після повторного закипання проваріть головки протягом 3 хвилин.

Крок 3 Перекладіть часник у крижану воду та залиште на кілька хвилин. Це допоможе зупинити приготування і збереже щільну текстуру зубчиків. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Підготуйте стерилізовані банки та розкладіть у них головки часнику. Додайте до кожної банки чорний перець горошком.

Крок 5 Для маринаду змішайте воду, сіль, цукор та оцет. Доведіть суміш до кипіння та проваріть кілька хвилин.

Крок 6 Залийте часник гарячим маринадом, одразу закрийте стерилізованими кришками та залиште до повного охолодження.