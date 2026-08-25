Пікулі – мариновані огірки, нарізані тонкими скибочками. Вони мають приємний кисло-солодкий смак і пікантний аромат завдяки гірчиці, куркумі та запашному перцю. Таку заготівлю можна подавати як самостійну закуску або додавати до бургерів, бутербродів і сендвічів.Рецепт «Кулінара».

Інгредієнти

Огірки свіжі 1 кг Цибуля ріпчаста 2 шт. Зерна гірчиці 2 ст. л. Яблучний оцет 6% 200 мл Яблучний оцет 6% 200 мл Куркума ½ ч. л. Цукор 300 г Перець запашний горошком 10 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте огірки та замочіть їх у прохолодній воді на кілька годин, щоб вони стали хрумкішими.

Крок 2 Обріжте кінчики огірків і наріжте їх тонкими кільцями завтовшки приблизно 5 мм.

Крок 3 Очистьте цибулю, наріжте її тонкими півкільцями та додайте до огірків. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 5 Посипте овочі сіллю, перемішайте та залиште на 3 години. Щогодини перемішуйте овочеву суміш.

Крок 6 Перекладіть огірки з цибулею на друшляк і добре промийте холодною водою.

Крок 7 Для маринаду налийте в сотейник яблучний оцет, додайте цукор, зерна гірчиці, куркуму та запашний перець.