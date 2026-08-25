Хрумкі і з гостринкою: як приготувати пікулі з огірків на зиму
Пікулі – мариновані огірки, нарізані тонкими скибочками. Вони мають приємний кисло-солодкий смак і пікантний аромат завдяки гірчиці, куркумі та запашному перцю. Таку заготівлю можна подавати як самостійну закуску або додавати до бургерів, бутербродів і сендвічів.Рецепт «Кулінара».
Інгредієнти
|Огірки свіжі
|1 кг
|Цибуля ріпчаста
|2 шт.
|Зерна гірчиці
|2 ст. л.
|Яблучний оцет 6%
|200 мл
|Яблучний оцет 6%
|200 мл
|Куркума
|½ ч. л.
|Цукор
|300 г
|Перець запашний горошком
|10 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте огірки та замочіть їх у прохолодній воді на кілька годин, щоб вони стали хрумкішими.
Крок 2
Обріжте кінчики огірків і наріжте їх тонкими кільцями завтовшки приблизно 5 мм.
Крок 3
Очистьте цибулю, наріжте її тонкими півкільцями та додайте до огірків.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 5
Посипте овочі сіллю, перемішайте та залиште на 3 години. Щогодини перемішуйте овочеву суміш.
Крок 6
Перекладіть огірки з цибулею на друшляк і добре промийте холодною водою.
Крок 7
Для маринаду налийте в сотейник яблучний оцет, додайте цукор, зерна гірчиці, куркуму та запашний перець.
Крок 8
Поставте маринад на вогонь і доведіть до кипіння. Перемішуйте, доки цукор повністю не розчиниться.
Крок 9
Викладіть у киплячий маринад огірки та цибулю й проваріть протягом 1 хвилини.
Крок 10
Розкладіть гарячі овочі по стерилізованих банках і залийте маринадом.
Крок 11
Герметично закрийте банки кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.