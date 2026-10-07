Оладки з нуту та кабачків виходять рум’яними зовні та м’якими всередині. Нут робить їх поживнішими, а кабачки додають соковитості та ніжної текстури. Для вдалого результату добре відтисніть кабачки, щоб у масі не залишилося зайвої рідини. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Нут консервований 400 г Кабачки 3 шт. Цибуля ріпчаста 1 шт. Борошно пшеничне 7 ст. л. Петрушка 20 г Базилік 15 г Сіль 1 ч. л. Чорний мелений перець 1/2 ч. л. Олія 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Кабачки помийте, за потреби очистьте і натріть на великій тертці. Посоліть та залиште на 10–15 хвилин. Добре відтисніть руками або через марлю, щоб позбутися зайвої рідини.

Крок 2 Нут добре промийте та дайте стекти зайвій рідині. Відкладіть 2–3 столові ложки рідини з банки. Перекладіть нут у блендер і подрібніть кількома короткими натисканнями, щоб збереглися невеликі шматочки.

Крок 3 Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Петрушку та базилік помийте й подрібніть. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 У великій мисці змішайте нут, кабачки, цибулю, зелень, 4 столові ложки борошна, сіль і чорний перець. Добре перемішайте. Якщо маса погано тримає форму, додайте 1–2 столові ложки рідини з нуту.

Крок 5 Сформуйте з овочево-нутової маси невеликі пласкі оладки. Решту борошна насипте в окрему тарілку та обваляйте в ньому заготовки з обох боків.

Крок 6 Розігрійте сковороду на середньому вогні та налийте олію. Викладіть оладки в один шар і смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.