Оладки з нуту та кабачків. Рецепт дня
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Оладки з нуту та кабачків виходять рум’яними зовні та м’якими всередині. Нут робить їх поживнішими, а кабачки додають соковитості та ніжної текстури. Для вдалого результату добре відтисніть кабачки, щоб у масі не залишилося зайвої рідини. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Нут консервований
|400 г
|Кабачки
|3 шт.
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Борошно пшеничне
|7 ст. л.
|Петрушка
|20 г
|Базилік
|15 г
|Сіль
|1 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/2 ч. л.
|Олія
|3 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Кабачки помийте, за потреби очистьте і натріть на великій тертці. Посоліть та залиште на 10–15 хвилин. Добре відтисніть руками або через марлю, щоб позбутися зайвої рідини.
Крок 2
Нут добре промийте та дайте стекти зайвій рідині. Відкладіть 2–3 столові ложки рідини з банки. Перекладіть нут у блендер і подрібніть кількома короткими натисканнями, щоб збереглися невеликі шматочки.
Крок 3
Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Петрушку та базилік помийте й подрібніть.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
У великій мисці змішайте нут, кабачки, цибулю, зелень, 4 столові ложки борошна, сіль і чорний перець. Добре перемішайте. Якщо маса погано тримає форму, додайте 1–2 столові ложки рідини з нуту.
Крок 5
Сформуйте з овочево-нутової маси невеликі пласкі оладки. Решту борошна насипте в окрему тарілку та обваляйте в ньому заготовки з обох боків.
Крок 6
Розігрійте сковороду на середньому вогні та налийте олію. Викладіть оладки в один шар і смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
Крок 7
Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавайте теплими зі сметаною, йогуртовим або вершковим соусом.