Класичне лечо: швидкий рецепт заготівлі на зиму
Проста й ароматна овочева заготівля, яка чудово підходить до м’яса, картоплі та каш. Соковитий солодкий перець тушкується в насиченому томатному соусі з легкою гостринкою. Завдяки короткому варінню овочі не втрачають форму й залишаються злегка пружними. Рецепт Shuba.
Інгредієнти
|Перець солодкий червоний
|1 кг
|Томати
|500 г
|Перець чилі
|1 шт.
|Цукор
|30 г
|Сіль
|20 г
|Олія соняшникова
|50 мл
|Оцет
|15 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте солодкий перець і томати. Видаліть із перцю серцевини та насіння, наріжте його не надто тонкими смужками.
Крок 2
Зробіть на томатах хрестоподібні надрізи, залийте окропом і залиште на 1 хвилину. Перекладіть у холодну воду, зніміть шкірку та розріжте томати навпіл.
Крок 3
Покладіть томати та м’якоть перцю чилі в чашу блендера. Перебийте овочі до однорідного пюре.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Перелийте томатне пюре в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор, соняшникову олію й оцет, перемішайте.
Крок 5
Покладіть у киплячий томатний соус смужки солодкого перцю. Перемішайте, знову доведіть до кипіння та варіть 7 хвилин.
Крок 6
Розкладіть гаряче лечо в попередньо стерилізовані банки. Герметично закрийте стерилізованими кришками.
Крок 7
Залиште банки до повного охолодження, після чого перенесіть їх у прохолодне темне місце для зберігання.