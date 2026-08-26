Проста й ароматна овочева заготівля, яка чудово підходить до м’яса, картоплі та каш. Соковитий солодкий перець тушкується в насиченому томатному соусі з легкою гостринкою. Завдяки короткому варінню овочі не втрачають форму й залишаються злегка пружними. Рецепт Shuba.

Інгредієнти

Перець солодкий червоний 1 кг Томати 500 г Перець чилі 1 шт. Цукор 30 г Сіль 20 г Олія соняшникова 50 мл Оцет 15 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте солодкий перець і томати. Видаліть із перцю серцевини та насіння, наріжте його не надто тонкими смужками.

Крок 2 Зробіть на томатах хрестоподібні надрізи, залийте окропом і залиште на 1 хвилину. Перекладіть у холодну воду, зніміть шкірку та розріжте томати навпіл.

Крок 3 Покладіть томати та м’якоть перцю чилі в чашу блендера. Перебийте овочі до однорідного пюре. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Перелийте томатне пюре в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор, соняшникову олію й оцет, перемішайте.

Крок 5 Покладіть у киплячий томатний соус смужки солодкого перцю. Перемішайте, знову доведіть до кипіння та варіть 7 хвилин.

Крок 6 Розкладіть гаряче лечо в попередньо стерилізовані банки. Герметично закрийте стерилізованими кришками.