Баклажанна ікра з помідорами через м’ясорубку – смачна домашня заготівля на зиму, яка готується досить просто. Така ікра виходить ароматною, ніжною та насиченою за смаком. Із зазначеної кількості продуктів отримаєте приблизно 2–3 літрові банки. Рецепт Shuba.

Інгредієнти

Баклажани 1 кг Солодкий перець 800 г Помідори 500 г Ріпчаста цибуля 2 шт. Морква 2 шт. Сіль 1,5 ст. л. Цукор 2 ст. л. Оцет 9% 50 мл Соняшникова олія 80 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 200 °C. Застеліть деко пергаментом.

Крок 2 Помийте баклажани, відріжте кінчики та зробіть на них кілька проколів виделкою. Викладіть баклажани та солодкий перець на деко, змастіть олією та запікайте близько 30 хвилин до м’якості. Під час запікання перевертайте овочі.

Крок 3 Почистьте цибулю та моркву. Цибулю наріжте, моркву натріть на тертці. Розігрійте на сковороді частину олії та обсмажте овочі до м’якості. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Помийте помідори, видаліть плодоніжки та наріжте на кілька частин. Готові баклажани очистьте від шкірки, а солодкий перець звільніть від насіння.

Крок 5 Пропустіть через м’ясорубку баклажани, перець, помідори, обсмажену цибулю та моркву. Перекладіть овочеву масу у велику каструлю.

Крок 6 Додайте сіль, цукор та оцет. Перемішайте, накрийте каструлю кришкою та тушкуйте на повільному вогні 30 хвилин, періодично помішуючи.

Крок 7 Очистьте часник, пропустіть через прес і додайте до ікри. Перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин. Спробуйте і за потреби відрегулюйте кількість солі або цукру.