Василь Андріїв досі працює в Польщі й має ліцензію на юридичну діяльність в Україні

59-річний завкафедри Львівського національного університету ветеринарної медицини Василь Андріїв, якого правоохоронці викрили на підробці дипломів, з 2015 року викладав міжнародне право у польському університеті ім. Яна Кохановського міста Кельці. Він консультував студентів вже після того, як в Україні розпочали розслідування щодо шахрайства та фальшування наукових ступенів. Журналісти «Наші гроші.Львів» спільно з польською неурядовою організацією Fundacja Reporterów у середу, 28 червня, повідомили, що Василь Андріїв перебував у списку адвокатів Окружної ради адвокатів у Кельцях, а зараз працює в краківській юридичній канцелярії.

Польське Міністерство освіти та науки не перевіряло дипломи викладача ні в університеті, який нібито видав диплом, ні в Міністерстві освіти та науки України. «Польське міністерство пояснює, що при верифікації дипломів "особливу увагу звертають на підписи, печатки, дати, функції, додаткові елементи диплома, додатки до документа, документ, що дає право здобувати дану освіту або претендувати на дану кваліфікацію", а також на "мовну коректність, розмір шрифтів або спосіб ручного внесення даних на зразку". Підтвердження МОН надходить до університету в Кельцях, і 1 жовтня 2015 року професор починає читати лекції з міжнародного права», – йдеться у розслідуванні НГЛ.

Журналістам вдалось поспілкуватися з польськими студентами Василя Андріїва. Вони зазначали, що викладач був фаховим.

Крім цього, Василю Андріїву вдалось переконати в автентичності своїх наукових ступенів Окружну раду адвокатів у Кельцях. Установа внесла його у список адвокатів через «належне здійснення адвокатської діяльності та бездоганної репутації» та довідки з Міністерства освіти Польщі. Ухвалу затвердив міністр юстиції Збіґнєв Зьобро.

Журналісти звернулися до Окружної ради адвокатів у Кельці, але там не бачать підстав забирати Василя Андріїва з польського реєстру адвокатів. Юристи аргументують це тим, що «не отримали жодного офіційного повідомлення або правдивої інформації про звинувачення, які інкримінують Василю Андріїву».

За інформацією НГЛ, наразі Василь Андріїв працює у краківській юридичній канцелярії «Paweł Weber i współpracownicy». Проте компанія відмовилася коментувати питання про дипломи свого працівника.

Крім цього, відкрита кримінальна справа про шахрайство не заважає псевдонауковцю продовжувати юридичну діяльність і в Україні. Ліцензія, яку у 2012 році видали Василю Андріїву, все ще чинна й він захищає клієнтів у найрізноманітніших справах: дорожньо-транспортних пригодах, ухилянні від служби та позовах про відшкодування.

Журналістам вдалось поспілкуватися з Василем Андріївим. Чоловік заявив, що більше не працює в університеті ім. Яна Кохановського й звільнився у травні за власним бажанням. Після запитів від журналістів щодо Василя Андріїва університет у Кельцях видалив зі свого сайту частину згадок про колишнього працівника.

Нагадаємо, що про фальсифікацію дипломів Василя Андріїва стало відомо у травні 2023 року. За підроблені наукові ступені чоловік отримав виплат на приблизно 700 тис. грн. Правоохоронці повідомили Василю Андріїву про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 107 тис. грн застави. Зазначимо, що підозрюваний заочно навчався на юридичному факультеті Київського університету ім. Шевченка. Це єдиний диплом, який отримував Василь Андріїв.