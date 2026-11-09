Підозрюваному загрожує до 5 років ув’язнення

Під час одержання 300 доларів хабаря за складання практичного іспиту затримали 48-річного інструктора франківської автошколи. Посадовцеві загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у понеділок, 9 листопада, підозрюваний зареєстрований ФОПом і працює інструктором в одній із автошкіл міста. У жовтні під час зустрічі з учнем він попросив 300 доларів за вплив на екзаменатора Територіального сервісного центру МВС в Івано-Франківську.

«4 листопада учень за вказівкою інструктора прибув до приміщення сервісного центру, взяв талон електронної черги та успішно склав практичний іспит для отримання водійського посвідчення категорії “В”. Того ж дня близько 17:00 він зустрівся з підозрюваним та передав йому обумовлену суму хабаря. Одразу після цього автоінструктора викрили», – розповіли правоохоронці.

Посадовцеві інкримінують ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (хабарництво). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 85 тис. грн штрафу або від 2 до 5 років ув’язнення.

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