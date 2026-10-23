Жінка поклала гроші до екзаменаційного листа, сідаючи в автомобіль

Суд визнав мешканку Коломиї винною у пропозиції хабаря адміністратору сервісного центру МВС і призначив їй 17 тис. грн штрафу.

Як повідомили у сервісному центрі МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях у четвер, 22 жовтня, інцидент стався під час складання практичного іспиту у травні 2025 року.

«Жінка поклала 100 євро до екзаменаційного листа та передала гроші адміністратору, сідаючи в автомобіль для складання практичного іспиту. Працівник сервісного центру одразу повідомив про інцидент правоохоронні органи», – зазначили в установі.

За результатами розгляду справи суд визнав прикарпатку винною у хабарництві (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України) та призначив їй 17 тис. грн штрафу, зобов’язавши компенсувати судові витрати.

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