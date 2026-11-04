Йдеться про ТСЦ МВС у Струмівці

У середу, 4 листопада, працівники Служби безпеки провели обшуки в луцькому сервісному центрі МВС. Слідчі дії проходили у кабінеті та помешканні керівника сервісного центру Володимира Шевчука, повідомляє «Сили правди».

Йдеться про установу в селі Струмівка, підпорядковану Головному сервісному центру МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Заступник начальника останнього Павло Ковальчук підтвердив обшуки у Луцьку, відмовившись розголошувати подробиці.

За інформацією журналістів, після обшуків Володимир Шевчук у супроводі адвоката, працівників СБУ та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції залишив приміщення сервісного центру.

«Також відомо, що слідчі дії у цій справі проводили і в селі Кульчин – у будинку, де мешкає посадовець і який перебуває у власності його дружини Оксани Шевчук», – зазначили в «Силі правди».

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Речниця управління СБУ в Рівненській області Анна Свінціцька повідомила, що кримінальну справу розслідують працівники управління СБУ у Рівненській області.

За даними НАЗК, Володимир Шевчук працює у територіальному сервісному центрі МВС в Срумівці з 2018 року. У 2025 році на посаді адміністратора він заробив 455 тис. грн. Того ж року дружина посадовця, яка працює у ТОВ «Леонтьєв», стала власницею Škoda Octavia та квадроцикла Can Am Outlander загальною вартістю 648 тис. грн.

Також на Оксану Шевчук записана вся нерухомість родини: чотири земельні ділянки і два будинки, один з яких ще не ввели в експлуатацію. Готівкою сім’я посадовця тримає 50 тис. доларів та 200 тис. грн.