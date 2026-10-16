Експосадовець упродовж кількох років пересилав знайомим через WhatsApp персональні дані автовласників

Івано-Франківський міський суд засудив колишнього заступника начальника відділу інформатизації регіонального сервісного центру МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Андрія Обідняка за системне розголошення закритих державних даних. Експосадовець упродовж кількох років копіював і пересилав через месенджер WhatsApp інформацію про автотранспорт, вільні номери та персональні дані власників машин, за що отримав умовний термін покарання. Першими на цей вирок звернули увагу Lviv.media.

Правопорушник розпочав роботу в структурі сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ у 2020 році. Згодом він обіймав різноманітні посади у підрозділі, який забезпечує обслуговування трьох західних областей – Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської. Наприкінці літа 2024 року його підвищили до посади заступника керівника відділу інформатизації із фактичним місцем роботи в Івано-Франківську.

Слідство та суд з’ясували, що з 2021 по 2024 рік чиновник регулярно ділився зі сторонніми особами відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також з бази даних Національної поліції. Зокрема, посадовець робив знімки екранів і документів на свій мобільний телефон та надсилав їх у месенджері WhatsApp. Серед переданих відомостей були: переліки наявних вільних державних номерних знаків; технічні дані автомобілів, їхні VIN-коди та номери кузовів; фотографії реєстраційних документів на транспортні засоби; конфіденційна інформація про власників (ПІБ, дати народження, податкові номери й інші персональні дані).

В одному з епізодів, зафіксованих у судовому рішенні, чоловік сформував витяг із персональними даними громадян у внутрішній системі «Інформаційний портал Нацполіції», сфотографував його на власний смартфон і переслав своєму контакту. Правоохоронці викрили несанкціонований витік інформації у вересні 2024 року під час обшуку в помешканні посадовця. Під час огляду його вилученого мобільного пристрою слідчі знайшли численні листування із фактами передачі закритих даних.

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Під час судових засідань свідки підтвердили, що зверталися до обвинуваченого по «неофіційну допомогу». Наприклад, колишній інструктор автошколи розповів, що просив посадовця внести зміни до бази щодо учениці, яка змінила прізвище після одруження і через розбіжності в паперах не могла скласти іспит на водійські права. Після втручання посадовця проблему швидко усунули.

Інший свідок звертався з проханням перевірити дані про автомобіль знайомої, де планувалася заміна двигуна, і також отримав усю необхідну інформацію в месенджер. Сам обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив факти фотографування і розповсюдження конфіденційних даних та повідомив, що в серпні звільнився із сервісного центру МВС за згодою сторін.

Під час винесення вироку суддя Василь Тринчук урахував як пом’якшувальний чинник те, що чоловік добровільно перерахував 10 тис грн на підтримку однієї з військових частин. Суд призначив колишньому посадовцю покарання у вигляді двох років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування реального терміну, встановивши дворічний іспитовий строк.

На цей період Андрій Обідняк зобов’язаний регулярно зголошуватися до органів пробації та утримуватися від виїзду за межі України без спеціального дозволу. Крім того, суд постановив конфіскувати мобільний телефон, який слугував знаряддям злочину, та стягнути із засудженого майже 9,6 тис грн за проведення залучених експертиз. Вирок залишається відкритим для оскарження в апеляційній інстанції протягом 30 днів.