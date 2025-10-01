Рішення про переведення подаватимуться через застосунок «Армія+»

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства оборони схвалив рішення про спрощене переведення військовослужбовців Сил оборони до інших військових частин. Про це у череду, 20 вересня, повідомили у пресслужбі Міноборони.

«Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Відповідно до рішення уряду, розпорядження про переведення бійця командир військової частини, в якій він перебуває, зобов’язаний виконати протягом 30 днів. Крім того, протягом 72 годин він має вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.

За даними МО, уряд визначив чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Серед них:

стаціонарне лікування;

відсутність на військовій службі без поважних причин;

арешт на гаупвахті;

запобіжні заходи відповідно до КПК.

Спірні питання розглядатиме спеціальна робоча група.

Оновлені правила переведення військових

Крім того, Міноборони спростило процедуру переведення із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки. Рішення про переведення подаватимуться через застосунок «Армія+».

Нагадаємо, про розробку цифрового сервісу, який спростить переведення військовослужбовців між частинами, Міноборони повідомило ще в листопаді 2024 року. Для роботи над проєктом в застосунку «Армія+» запустили опитування.