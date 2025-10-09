У складі Кіберсил можуть з'являться «кіберрезервісти»

У четвер, 9 жовтня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про створення Кіберсил Збройних сил України. Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

За проєкт закону №12349 проголосували 255 депутатів. У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що Кіберсили стануть військовою та організаційною структурою у складі ЗСУ за стандартами НАТО, яка буде захищати суверенітет України та її територіальну цілісність у кіберпросторі.

«Кіберсили Збройних сил України будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні у сферах національної безпеки і оборони держави, - під загальним керівництвом Верховного головнокомандувача ЗСУ – президента України», – йдеться у пояснювальній записці.

Серед основних завдань Кіберсил – нарощування та застосування спроможностей кіберстримування, а також здобуття військової переваги над противником та послаблення його спроможностей через операції у кіберпросторі.

Крім того, законопроєкт передбачає залучення так званих «кіберрезервістів» – йдеться про цивільних фахівців, які тимчасово долучатимуться до Кіберсил ЗСУ, щоб виконувати завдання з кіберзахисту. Таким службовцям не обов’язково отримувати статус військових.

Закон набуде чинності після підписання його головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, створення Кіберсил ЗСУ Генеральний штаб анонсував ще у жовтні 2024 року. Тоді представники Сил оборони, експерти та нардепи обговорили проєкт концепції.