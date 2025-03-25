Переможця визначать у кілька етапів і оголосять під час урочистої церемонії на Міжнародний день учителя

В Україні стартував прийом заявок на національну освітню премію Global Teacher Prize Ukraine 2025. Головний переможець отримає мільйон гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на світову премію Global Teacher Prize, окрім цього вчителі можуть стати переможцями й у різних номінаціях. Подати заявку може сам вчитель, або ж його можуть висунути учні, батьки чи колеги.

Що таке Global Teacher Prize Ukraine 2025?

Це національна освітня премія. Уже дев’ятий рік в Україні відзначають досягнення вчителів, які впроваджують інноваційні підходи в освіті. Ця премія заснована у 2017 році громадською спілкою «Освіторія».

Головний переможець Global Teacher Prize Ukraine 2025 отримає звання найкращого вчителя України та мільйон гривень на впровадження освітнього проєкту. Він чи вона також представлятиме країну на світовій премії Global Teacher Prize.

«Наша премія – не просто нагорода. Це визнання учительського внеску у зміцнення України через освіту, через віру в потенціал кожної дитини, попри всі виклики, що постали перед нами. Тому хочу, аби вчителі не сумнівалися у собі та брали участь!», – зазначила засновниця «Освіторії» та премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Які є номінації?

У Global Teacher Prize Ukraine 2025 перемогу можуть здобути кілька вчителів у різних номінаціях. Окрім головного переможця, який отримає мільйон гривень призу, є також такі спеціальні номінації:

«Вчитель Математики» від IT-компанії SoftServe

«Вчитель STEM» від Tokarev Foundation

«Вибір українців» – голосування буде на платформі Дія.Освіта.

«Вибір серцем» — спеціальна відзнака для вчителів, що навчають дітей у лікарнях від Наталії Мосейчук, генеральний партнер 1+1

KSE Foundation додатково відзначить трьох вчителів грошовою премією у межах грантової програми Talents for Ukraine.

Як взяти участь?

Подати заявку на участь та позмагатись за звання кращого вчителя країни може будь-який вчитель чи вчителька, або педагога можуть номінувати учні, батьки, колеги, заповнивши заявку на нього. Щоб взяти участь, достатньо заповнити анкету на сайті премії. Термін подання заявок – до 1 липня.

Коли оголосять переможців премії?

Переможця визначать у кілька етапів і оголосять під час урочистої церемонії на Міжнародний день учителя 4 жовтня.