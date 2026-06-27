АРМА отримала в управління майно затриманого кіберзлочинця

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше в історії України отримало в управління арештовану криптовалюту. Йдеться про віртуальну валюту в понад 8,3 млн USDT, або ж понад 370 млн грн, повідомив у суботу, 27 червня, генеральний прокурор Руслан Кравченко.

27 червня на офіційний криптогаманець АРМА надійшла арештована криптовалюта. Йдеться про цифрові активи, які перебували на криптогаманцях, підконтрольних члену хакерського угруповання.

«За даними слідства, шахраї здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп та легалізовували отримані кошти в Україні через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дорогого майна. Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів», – повідомив Руслан Кравченко.

За даними генпрокурора, в межах розслідування затримали чотирьох учасників угруповання, зокрема і його організатора, їх заарештували. Правоохоронці арештували будинки, квартири, автомобілі та гроші на понад 11 млн доларів. Серед арештованих в межах слідства активів була і віртуальна валюта на 8,3 млн USDT.

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Генеральний прокурор додав, що це перший в історії України випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передали в управління держави.

«Передача криптоактивів в управління АРМА демонструє, що державна система управління арештованими активами розвивається відповідно до сучасних викликів. Якщо злочинці використовують цифрові інструменти для приховування незаконних доходів, то й держава має бути готовою ефективно працювати з такими активами, забезпечуючи їх збереження та виконання рішень суду», – повідомили у пресслужбі АРМА.

Нагадаємо, у квітні ДБР та Нацполіція провела масштабну спецоперацію із затримання співучасника міжнародної кіберзлочинної групи, яка ошукала американців та європейців на понад 100 млн доларів. Він переховувався від іноземних правоохоронців в Україні та інсценував власну смерть.

Затриманому оголосили про підозру у підробці офіційних документів та легалізації грошей. Ще двох спільників підозрюють у відмиванні грошей.