Будівля розташована на перехресті вулиць Шептицького та Торговиці

Біля Центрального ринку Тернополя виставили на продаж чотириповерхову будівлю АТ «Укрексімбанк» разом із усім майном. Стартова ціна – майже 63 млн грн. Площа будівлі становить понад 2 тис. м2, йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

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Будівля колишнього відділення «Укрексімбанку» розташована на розі вулиць Митрополита Шептицького та Торговиці. Навпроти є Центральний ринок, а за 200 метрів – Центральний автовокзал. Комплекс має чотири основні поверхи та функціональне підвальне приміщення. Підвал облаштований під технічні площі, склади та укриття. Будівля оснащена пасажирським ліфтом, системами відеоспостереження, пожежної та охоронної сигналізації, а також кондиціонуванням і вентиляцією.

Разом із будівлею в лот входить власна заасфальтована та огороджена територія з паркінгом. Площа земельної ділянки становить 0,15 га. Окрім того, разом з приміщеннями продають і 81 одиницю рухомого майна: банкомати, банківські сейфи, кондиціонери та офісні меблі.

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Початкова вартість – майже 63 млн грн. Заявки для участі в електронному аукціоні прийматимуть до 1 грудня (включно). Самі торги планують провести 2 грудня. Розмір мінімального підвищення ціни становить 629 тис. грн.

Нагадаємо, відділення «Укрексімбанку» в Тернополі закрили 27 квітня 2026 року. Таке рішення прийняли в межах трансформації регіональної мережі та для підвищення операційної ефективності.

Додамо, що ще одну будівлю «Укрексімбанку» виставили на продаж. Йдеться про колишнє відділення в центрі Ужгорода на Жупанаській площі, поблизу торгового центру Pannonia. Нерухомість площею у понад 2,3 тис. м2 продаватимуть зі стартовою ціною у 74 млн грн.