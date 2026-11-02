Наймасштабніша атака РФ на Тернопіль сталася 19 листопада 2025 року

Пам’ятник загиблим від російських атак цивільним жителям Тернополя можуть встановити в парку «Національного відродження». Про це повідомили в Тернопільській міській раді в понеділок, 2 листопада. З такою ініціативою виступили родини мешканців, які загинули під час російської атаки 19 листопада 2025 року.

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Представники влади зустрічалися з жителями двох будинків, які найбільше постраждали під час атаки. Це багатоповерхівки за на вул. Стуса та на вул. 15 Квітня.

«Мешканці висловили пропозицію розглянути парк “Національного відродження” як можливу локацію для встановлення пам’ятника. На їхню думку, цей парк розташований неподалік від місць, які постраждали внаслідок російських атак. Ця локація може стати спільним простором пам’яті для родин загиблих та всіх тернополян», – йдеться у повідомленні міської ради.

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Робоча група має розглянути запропоновану мешканцями локацію, опрацювати інші можливі варіанти розміщення пам’ятника та організувати громадське обговорення. Після цього проведуть конкурс на розроблення концепції майбутнього пам’ятника.

Нагадаємо, вночі 19 листопада 2025 року Росія завдала кількох ударів по Тернополю. Дві ракети влучили в багатоповерхові будинки. Тоді загинуло 38 людей, серед них – восьмеро дітей. Ще троє осіб залишаються зниклими безвісти.